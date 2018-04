Magazín The Atlantic vyhodil komentátora. Hovoril o obesení žien za potrat

Šéfredaktor vyhlásil, že o výroku vedel už dávnejšie, myslel si však, že šlo len o úlet.

6. apr 2018 o 21:33 SITA

NEW YORK. Renomovaný americký magazín The Atlantic len po týždni od jeho prijatia vyhodil konzervatívneho komentátora Kevina Williamsona v súvislosti s jeho nenávistnými výrokmi na adresu žien, ktoré podstúpili potrat.

Williamson v roku 2014 na Twitteri a tiež v podcaste konzervatívneho magazínu National Review tvrdil, že ženy, ktoré sa rozhodli pre potrat, by mali obesiť.

Šéfredaktor The Atlantic Jeffrey Goldberg v piatok vyhlásil, že o tomto Williamsonovom výroku vedel už dávnejšie, myslel si však, že šlo len o "úlet", ktorý sa nebude opakovať, čo sa však nepotvrdilo.

Ako Goldberg povedal pre agentúru Associated Press, Williamsonove staršie výroky "sú v protiklade s tolerantnou a rozumnou diskusiou", ktorá je pre The Atlantic typická.



Niektorí konzervatívni novinári označili rozhodnutie The Atlantic za netolerantné, liberálni novinári naopak tvrdia, že Williamsona do magazínu ani nemali prijímať.



The Atlantic je jedným z najrešpektovanejších amerických magazínov, vznikol už v roku 1857, zaoberá sa domácou aj zahraničnou politikou a literatúrou a vychádza mesačne.