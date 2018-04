Lunel: Francúzske mesto, kde pijú muškát a vychovávajú džihádistov

Z juhofrancúzskeho mestečka v posledných rokoch odišlo do Sýrie bojovať asi dvadsať mužov. Teraz niektorých z nich začali súdiť.

6. apr 2018 o 15:15 Karolína Klinková

LUNEL, BRATISLAVA. Na prvý pohľad jednoducho menšie mesto na juhu Francúzska: žije v ňom asi 26-tisíc obyvateľov, tradične sa v ňom pije víno odrody muškát a do Montpelierru sa dá autom docestovať za polhodinu.

Lunel je však v posledných rokoch častým terčom záujmu médií a nie je to pre zaujímavú históriu súvisacej s osídľovaním regiónu židovskými prišelcami z palestínskeho Jericha.

Lunel médiá čoraz častejšie nazývajú symbolom francúzskeho džihádu. Práve odtiaľto v posledných rokoch odišli bojovať do vojny v Sýrii asi dve desiatky mužov.

Teraz francúzske úrady zisťujú, prečo. Vo štvrtok sa začal súdny proces, v ktorom skúmajú aktivity tých, ktorí môžu byť zodpovední za takú veľkú radikalizáciu na takom malom priestore, ale aj tých, ktorí odišli do Sýrie, a potom sa z nej vrátili.

Priatelia z detstva

Podľa doterajších informácií úradov skupiny priateľov z Lunelu odchádzali do Sýrie v rokoch 2013 a 2014. Dovedna ich do vojny odišlo bojovať asi dvadsať. Najmenej osem z nich v Sýrii zahynulo, sedem je dodnes nezvestných.

“Väčšina džihádistov sa priatelila už v detstve, navštevovali rovnaké tajné mešity, pozerali propagandistické videá a chodievali do rovnakej reštaurácie,” píše francúzsky portál The Local. “Po príchode do Sýrie sa pripojili k skupine Front an-Nusrá, k miestnej odnoži al-Káidy. V roku 2014 vstúpili do Islamského štátu.”

Lunel tak získal nálepku mesta, ktoré radikalizuje. Mnohí ho prirovnávajú k bruselskej štvrti Molenbeek, odkiaľ pochádzali niektorí atentátnici, ktorí pripravili teroristické útoky v Paríži a v Bruseli.

Náboženské seansy

V Paríži sa vo štvrtok začal súdny proces proti pätici obyvateľov mesta, u ktorých majú úrady podozrenie na zapojenie do teroristického sprisahania. Traja z nich boli v Luneli celý čas, dvaja sa podľa úradov vrátili zo Sýrie.

Tridsaťdeväťročný Adil Barki tvrdí, že v Sýrii strávil len niekoľko týždňov. Počas tohto obdobia vraj vykonával len pomocné práce, bol vraj totiž náchylný na záchvaty paniky. Štyridsaťsedemročný Ali Abdoumi svoju cestu do Sýrie popiera.

“ Tento proces môže pomôcť pochopiť, prečo sa toto tiché mestečko na juhu Francúzska stalo symbolom radikálneho islamu. „ Novinárka France Info Nathalie Perezová

Zvyšní traja muži podľa doterajšieho vyšetrovania v radikalizácii občanov hrali rolu sprostredkovateľov, ktorí ostatných na odchod do Sýrie navádzali. V tamojšej reštaurácii s rýchlym občerstvením vraj zvolávali improvizované náboženské seansy.

“Nikdy som sa nezúčastnil,” povedal podľa francúzskeho Le Parisien vo štvrtok jeden z mužov, ktorého médiá označujú len ako Saad B. “V týchto momentoch som vždy odchádzal fajčiť vodnú fajku. O tom, čo sa tam dialo, neviem vôbec nič.”

Úrady tak čaká niekoľko dní dokazovania. Prípad by sa mal uzatvoriť budúci týždeň, pravdepodobne v stredu.

Ak je čomu porozumieť

Novinárka France Info Nathalie Perezová, ktorá vo štvrtok súd sledovala, si myslí, že hlavným cieľom celého procesu by malo byť pochopenie motivácie zradikalizovaných mužov.

“Tento proces môže pomôcť pochopiť, prečo sa toto tiché mestečko na juhu Francúzska stalo symbolom radikálneho islamu,” tvrdí. “A tiež to, prečo toľko mladých ľudí z toho istého mesta podľahlo volaniu sirén Islamského džihádu.”

Sudkyňa, ktorá prípad vo štvrtok otvárala, však nepredpokladá, že motivácii mužov úrady skutočne porozumejú. To najviac, čo podľa nej súd môže urobiť, je zistiť, ako všetko prebiehalo - k pochopeniu motívov však podľa nej nedôjde.

“Súd nepredstiera, že rozumie tomu, čo sa stalo,” povedala . “Ak na tom vôbec je čomu porozumieť.”