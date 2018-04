Orbánov režim prežíva vďaka peniazom z Únie. Preto z nej nechce odísť

Maďarský premiér síce uráža Úniu a potláča právny štát, no z Bruselu proti nemu zasiahnuť nevedia.

7. apr 2018 o 21:17 Washington Post, Griff Witte, Michael Birnbaum

BUDAPEŠŤ. Oslavy prebiehali na celom kontinente, oslavoval sa koniec dejín. Na námestí vo Varšave v jarný večer roku 2004 zbor spieval Ódu na radosť, hymnu Európskej únie. Tá sa ozývala aj naprieč hranicami, ktoré boli v minulosti zmáčané krvou. Polnočné ohňostroje osvetľovali Stredozemné more.

Ráno zorganizovali na Reťazovom moste v Budapešti raňajky pre tých, ktorí vstup do Európy oslavovali až do rána. „Rozdelenie z čias studenej vojny sa skončilo, navždy,“ vyhlásil vtedy šéf Európskej komisie Romano Prodi a v Únii privítal desiatich nových členov. Osem z nich predtým patrilo do východného bloku.

A predsa, po štrnástich rokoch sa objavujú nové deliace línie a mnohé idú popri tých starých. Víťazstvo liberálnej demokracie sa spochybňuje priamo v Európskej únii a blok sa nevie brániť. Jeho slabosť je vedľajším výsledkom optimizmu, ktorý bol pri jeho zväčšovaní.

Centrum rebélie Budapešť

Rebélia má svoje centrum v Maďarsku, kde sa v nedeľu premiér Viktor Orbán uchádza o znovuzvolenie s výkrikmi o neliberálnej politike, nepriateľskom bruselskom impériu a sľuboch, že zvýši svoju kontrolu nad krajinou, ktorá je už teraz na pokraji autoritatívneho zriadenia.

Orbánova hrozba pre Úniu je veľmi odlišná od tej, ktorej čelila v roku 2016, keď si Veľká Británia odhlasovala odchod a špekulovalo sa, kto bude ďalší. Táto hrozba zasahuje priamo charakter Únie.

„Orbán nechce opustiť Európsku úniu, on ju v skutočnosti chce zmeniť,“ hovorí vysokopostavený nemecký predstaviteľ.

Z istého pohľadu mu to vychádza. Je ďaleko od toho, aby bol v Únii vydedencom, sebe podobných našiel v Poľsku, priaznivcov má v Česku, v Rakúsku a aj medzi politickými špičkami Nemecka.

“ Orbán vedie svoj boj proti Európskej únie s veľkými sumami od Európskej únie. „ Péter Krekó, Political Capital

Ani európski oponenti nevedia zmeniť jeho správanie. Namiesto toho, aby trestali Budapešť za jej vzdorovitosť, Brusel naďalej vláde posiela miliardy eur v európskych dotáciách. Podľa domácich kritikov práve tieto peniaze pomáhajú Orbánovmu režimu prežiť a plnia vrecká jemu blízkych oligarchov.

„Orbán vedie svoj boj proti Európskej únie s veľkými sumami od Európskej únie,“ hovorí Péter Krekó, riaditeľ výskumného inštitútu Political Capital. „Lenin hovorieval, že kapitalisti komunistom predajú aj povraz, na ktorom ich obesia. Európska únia nepredáva, Orbánovi to dáva zadarmo.“

Toto nikto nečakal

Európska únia si nikdy nevytvorila dostatočné mechanizmy, aby vedela zasiahnuť proti lídrom ako Orbán, pretože sa nikdy neočakávalo, že by ich potrebovala. A to ani vtedy, keď sa spolok rozrástol ďaleko za hranice pôvodného západoeurópskeho jadra do oblastí, kde nemajú veľa skúseností s demokratickým vládnutím.

Každý predpovedal, že po vstupe krajín bývalého východného bloku sa rozdiely budú zmenšovať, keď si noví členovia osvoja hodnoty, pravidlá a inštitúcie tých starých.

„Chceli sme veriť, že dejiny budú pokračovať a my budeme vždy na tej správnej strane,“ tvrdí nemecký predstaviteľ pod podmienkou anonymity. „Nevedeli sme si predstaviť, že by sa dejiny mohli pohnúť opačným smerom.“