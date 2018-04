Malajzijský premiér rozpustí v sobotu parlament, voľby očakávajú v máji

Premiér Razak je zapletený do multimiliardového korupčného škandálu.

6. apr 2018 o 12:27 TASR

KUALA LUMPUR. Malajzijský premiér Najib Razak v piatok oznámil, že v sobotu rozpustí parlament, čím sa vydláždi cesta k parlamentným voľbám. Tie sa očakávajú budúci mesiac.

Podľa agentúry AP sa voľby považujú za test pre premiéra Razaka, ktorý je zapletený do multimiliardového korupčného škandálu týkajúceho sa zadlženého štátneho fondu. Akékoľvek previnenie opakovane poprel.

Očakáva sa, že premiér voľby vyhrá, aj keď podpora pre jeho dlhodobo vládnucu koalíciu Národný front v minulých dvoch hlasovaniach klesla.

Razakovým najväčším protivníkom je opozičná aliancia vedená expremiérom Mahathirom Mohamadom. Ten bol predsedom vlády 22 rokov do roku 2003.

Razak vyhlásil v televíziou vysielanom prejave, že dostal súhlas od malajzijského kráľa, aby parlament v sobotu rozpustil.

Do týždňa by sa mala zísť volebná komisia, ktorá určí termín volieb a začiatok oficiálnej kampane. Hlasovanie sa musí konať do dvoch mesiacov, ale očakáva sa v prvých májových dňoch pred začiatkom moslimského pôstneho mesiaca ramadán.