Vláda ANO so sociálnou demokraciou nevznikne. Aké má Babiš možnosti?

Český premiér v demisii odmietol podmienku, aby sociálni demokrati mali vo vláde rezort vnútra alebo financií.

6. apr 2018 o 8:56 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Keď sa v sobotu stretnú sociálni demokrati na pokračovaní prerušeného snemu, len si zvolia radových podpredsedov a môžu sa rozísť. Česko pritom očakávalo, že v sobotu sa priblíži k správe, že má novú vládu. O tomto sa však už hlasovať nebude.

Rokovania ČSSD s ANO sa totiž vo štvrtok skončili. ANO ponúklo možným partnerom päť ministerstiev, ale nebol medzi nimi rezort vnútra ani financií. Jedno z nich pritom požadovali sociálni demokrati, aby mohli dohliadať na vyšetrovanie zneužívania európskych dotácií zo strany Andreja Babiša.

Ten mal byť totiž premiérom a sociálni demokrati si už vo februári odhlasovali, že by to pre nich bol zásadný problém. Plánovaná vláda mala byť menšinová a opierať sa mala o hlasy komunistických poslancov.

Babiš tvrdí, že sociálni demokrati mali jedinú podmienku – aby sa ich predseda Jan Hamáček stal ministrom vnútra. Ten to v reakcii na krach rokovaní poprel.

„Nechcel som ministerstvo vnútra pre seba, ako hovorí Andrej Babiš,“ napísal na twitteri. „Požiadavky ČSSD smerom k ministerstvu vnútra nemali osobné dôvody. Že je to nezmysel, o tom svedčí aj naša ponuka, že vo vláde nebudú predsedovia strán. Rokovania skrachovali na neochote ANO riešiť problém s trestne stíhaným premiérom.“

Babiš má teraz niekoľko možností ako konať.

1. Vláda s extrémistami

Hlasovacia koalícia Babišovho ANO s SPD Tomia Okamuru a komunistov sa veľmi dobre osvedčila hneď po októbrových voľbách, keď táto „115-tka“ rozdeľovala posty vo vedení parlamentu a vo výboroch.

Na post podpredsedu Poslaneckej snemovne sa tak dostal napríklad Okamura, kam sa síce v Európe podobní extrémisti nedostávajú, ale v čase, keď v Rakúsku vstupovali do vlády Slobodní, sa na to akosi zabudlo.

Strany sa už o možnom vládnutí rozprávali, no Babišovi sa nechce do vlády s Okamurom. Ten zas odmieta podporiť kabinet, v ktorom by nemal zástupcov. Komunistom podpora menšinovej vlády neprekáža, ak sa splnia niektoré ich požiadavky.

Aj podpora Okamuru pritom môže narušiť Babišovu snahu tváriť sa ako proeurópska strana. Niektorí členovia SPD nepriamo spochybňujú holokaust a otvorene šíria hoaxy a podnecujú nenávisť voči moslimom. Hlási sa k extrémnym európskym silám okolo Marine Le Penovej či Gerta Wildersa.

Ich kľúčovou požiadavkou, na ktorú by musel prikývnuť zrejme aj Babiš, je celoštátne referendum bez kvóra účasti ako podmienky na platnosť a bez obmedzenia tém. Ako ďalší krok už Okamura avizoval vyvolanie ľudového hlasovania o odchode z Európskej únie.