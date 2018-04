Trump odmietol svoju účasť na kupovaní mlčanlivosti pornoherečky

Prezident USA nevie ani to, kde na to právnik zobral peniaze.

6. apr 2018 o 6:56 TASR

WASHINGTON. Prezident Donald Trump vyhlásil, že nevedel o peniazoch, ktoré jeho právnik zaplatil pornoherečke Stormy Daniels za jej mlčanie o ich údajnom pomere.

Informovala o tom v noci na piatok agentúra AP.

Podľa nej Trump, keď sa ho na to novinári pýtali na palube prezidentského lietadla, odpovedal kategoricky: "Nie".

Uviedol tiež, že nevie, prečo jeho dlhoročný právnik Michael Cohen zaplatil pornoherečke Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Cliffordovej.

Nevie ani to, kde na to právnik zobral peniaze. Trump preto novinárom odporučil, aby sa na to pýtali priamo Cohena.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Až doteraz sa Trump vyhýbal otázkam o Stormy Daniels a Biely dom opakovanie popieral akýkoľvek dôverný vzťah medzi nimi.

Koncom marca sa objavili správy, že spomínaný právnik Cohen niekoľko dní pred prezidentskými voľbami v roku 2016 zaplatil Cliffordovej v rámci dohody o mlčanlivosti 130.000 dolárov - tvrdí, že v hotovosti a bez Trumpovho vedomia.

Cliffordová chce teraz od dohody o mlčanlivosti odstúpiť, čo mieni riešiť súdnou cestou. Podľa nej je dohoda neplatná, pretože Trump ju nikdy nepodpísal. Trumpovi právnici ju varovali, že ju môžu zažalovať o náhradu škody vo výške najmenej 20 miliónov dolárov.

Prečítajte si tiež: Pornoherečka prehovorila o sexe s Trumpom. Vyhrážali sa jej, aby mlčala

V súčasnosti 39-ročná Cliffordová tvrdí, že mala jedenkrát sexuálny styk s Trumpom počas golfového turnaja v Lake Tahoe v roku 2006 - vtedy bol miliardár už ženatý so súčasnou prvou dámou Melaniou.

V kontakte zostali až do roku 2007, pretože Trump jej povedal, že sa chce pokúsiť dostať ju do svojej televíznej show The Apprentice. Ona už však oňho nemala záujem.

O štyri roky neskôr sa Cliffordovej na aféru spýtala redakcia časopisu In Touch. Dohodli sa, že magazín jej za rozhovor zaplatí 15.000 dolárov.

Podľa televízie CBS však časopis od zverejnenia rozhovoru odstúpil po tom, ako Trumpov právnik Michael Cohen pohrozil podaním žaloby.