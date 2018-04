Škandál okolo Facebooku zasiahol oveľa viac ľudí ako sa predpokladalo

Zuckerberg bude svedčiť pred americkým kongresovým výborom.

4. apr 2018 o 23:56 TASR

NEW YORK. Škandál okolo úniku osobných údajov facebookových užívateľov zrejme zasiahol o 37 miliónov ľudí viac ako sa predpokladalo.

Podľa spravodajskej televízie BBC sa najprv hovorilo 50 miliónoch používateľov, ktorých osobné dáta z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica a následne údajne použila na ovplyvnenie prezidentských volieb.

Facebook čelí kritike

Ako v stredu uviedla agentúra AP, o počte až 87 miliónov zasiahnutých používateľov informovala samotná sociálna sieť, ktorej šéf Mark Zuckerberg bude 11. apríla svedčiť pred americkým kongresovým výborom a vysvetľovať úlohu svojej spoločnosti pri úniku osobných dát.

Facebook v týchto dňoch taktiež prišiel aj so zmenami v ochrane osobných údajov jeho používateľov, na základe ktorých by sa malo zamedziť podobným únikom.

Sociálna sieť čelí kritike už niekoľko týždňov, odkedy informátor z analytickej firmy Cambridge Analytica prišiel s tvrdením, že spoločnosť získala údaje používateľov na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi.

Pracovali pre Trumpovu kampaň

Cambridge Analytica pracovala pre Trumpovu kampaň. Spoločnosť, čiastočne sponzorovaná Trumpovým stúpencom a finančníkom Robertom Mercerom, kombinovala užívateľské dáta s voličskými informáciami.

Podľa stanice BBC sa tak dialo prostredníctvom aplikácie s názvom This Is Your Digital Life, ktorú si stiahlo približne 305-tisíc ľudí. Predošlé odhady hovorili o približne 200.000 používateľov.

Bližšie informácie o zasiahnutých používateľoch zverejnil podľa BBC vo svojom blogu Mike Schroepfer, technologický riaditeľ Facebooku. Na základe jeho tvrdení sa škandál s uniknutými dátami týka prevažne amerických užívateľov sociálnej siete.

Facebook, na ktorom sú zaregistrované dve miliardy ľudí, je v súčasnosti jedným z hlavných nástrojov politického boja a spojenia kandidátov so svojimi voličmi. Sociálna sieť sa od kauzy Cambridge Analytica usiluje o zlepšenie svojho verejného imidžu a opätovné nastolenie dôvery svojich užívateľov, uvádza britské médium.