Epidémia vrážd zachvátila Londýn. Vidia za ňou gangy

Útoky nožom aj pouličná streľba predbehli štatistiky New Yorku. Starosta viní šetrenie, vláda starostu.

4. apr 2018 o 18:07 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Tanesha Melbourne-Blakeová stála v pondelok večer aj s priateľmi na chodníku v londýnskej štvrti Tottenham, keď okolo prechádzalo auto. Osoba v ňom len stiahla okno a začala streľbu. Kým prišla polícia, 17-ročné dievča už bolo mŕtve a okolo jej tela stálo množstvo ľudí vrátane jej matky.

V ten istý večer po streľbe zahynul aj ďalší tínedžer. V Londýne pritom ide tento rok už o štyridsiatu ôsmu vraždu. Ak bude počet obetí násilností podobným tempom pribúdať, môže ísť o rekordný rok. Otázne je, čo je dôvod nárastu vrážd.

Vojna poštových čísel

Kým posledné dva prípady sa týkali streľby, väčšina obetí zahynula po útoku nožom. Väčšinou išlo o mladých ľudí do 21 rokov. Metropolitná polícia je pod čoraz väčším tlakom, aby zmenila taktiku. Problém je, že motívy sú vždy iné.

„Niektoré sú napojené na vojny gangov, niektoré sú nevyprovokované. Nedeje sa tu len jedna vec, čo komplikuje snahy prísť so stratégiou, ktorá by to vyriešila,“ hovorí pre denník Independent Patrick Green, šéf organizácie Ben Kinsella Trust, ktorá bojuje proti násiliu páchanému nožmi. Práve to, že čoraz viac mladých ľudí nosí so sebou nôž, je podľa neho problematické a často to vedie k ďalším provokáciám.