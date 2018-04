Británia odmieta zapojenie Ruska do vyšetrovania útoku na Skripaľa

Na žiadosť Ruska sa v stredu v Haagu koná mimoriadne zasadnutie Organizácie pre zákaz chemických zbraní.

4. apr 2018 o 18:01 TASR

HAAG. Británia odmieta možnosť, že by v prípade otravy bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije prebiehalo spoločné vyšetrovanie s účasťou Ruska. Vyjadril sa tak v stredu úradujúci stály zástupca Londýna pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) John Foggo, ktorého slová citovala agentúra AP.

Ako povedal tento predstaviteľ na zasadnutí Výkonnej rady OPCW, dohovor ohľadne tejto organizácie so sídlom v holandskom Haagu neobsahuje nijakú požiadavku, ktorá by nútila obeť "zapojiť pravdepodobného páchateľa do spoločného vyšetrovania". Takýto postup by považoval za "zvrátený".

Na žiadosť Ruska sa v stredu v Haagu koná mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady OPCW, na ktorom sa má diskutovať o kauze Skripaľ. Agentúra TASS s odvolaním sa na nemenované zdroje predtým uviedla, že predstaviteľ Británie pri OPCW sa na tomto rokovaní nezúčastní.

AP v tejto súvislosti citovala vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, podľa ktorého je Rusko "pripravené na komplexnú, vysoko profesionálnu a otvorenú spoluprácu na prípade Skripaľ so Spojeným kráľovstvom, a to v bilaterálnom formáte, ako aj v rámci OPCW".

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené.