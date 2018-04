#FreeMiro: Taliani sa postavili za zhabaného psa, ktorý šteká príliš nahlas

Na psa sa sťažoval sused, majiteľka obvinenia považuje za absurdné. Pred súdom jej psa zavreli do voliéry.

4. apr 2018 o 13:57 Lukáš Onderčanin

TRENTO, BRATISLAVA. Najskôr prišla pokuta za 70 eur, potom za 154. Susedia v malom severotalianskej obci Roveré della Luna sa opakovane sťažovali, že pastiersky pes Miro v jednej zo záhrad šteká príliš nahlas.

Keď prišla tretia sťažnosť, jeho majiteľka Eva Munterová pokutu odmietla zaplatiť. Pre web thelocal.it povedala, že ide o „nepodložené obvinenia“ a že psa dokonca na noc púšťajú do domu, aby ľudí nevyrušoval. Žiadni iní susedia sa podľa nej na Mira nesťažujú.

Čakajú na súd

Keďže Munterová odmietla zaplatiť pokutu, prípad bude riešiť miestny súd. Psa podobného slovenskému čuvačovi však dovtedy polícia skonfiškovala a zavrela do voliéry na regionálnom veterinárnom ústave.

“ Vzali nám ho ako predmet a nie ako živú bytosť s citmi a emóciami. „ Eva Munterová, majiteľka psa

Proti tomuto kroku sa však postavili desaťtisíce Talianov – takmer 200-tisíc ľudí podpísaných pod petíciou #FreeMiro (pustite Mira) požaduje, aby polícia psa prepustila.

„Kým nášho psa prepustia, musíme počkať na súd, no to bude trvať ešte dlhý čas. Miro nemôže zostať zatvorený. Je to člen našej rodiny, je milovaný, ochraňovaný a šťastný. Má domov a veľkú záhradu, kde môže behať a hrať sa. Vzali nám ho ako predmet a nie ako živú bytosť s citmi a emóciami,“ napísala Munterová na stránke petície na webe change.org.

S podobným prípadom sa Taliansko zatiaľ nestretlo. Na Mirove prepustenie vyzvala aj talianska organizácia za práva zvierat Enpa.

Majiteľka maremansko-abruzského pastierskeho psa teraz dúfa, že petíciou vyvinie dostatočný tlak na úrady, aby jej psa vrátili ešte pred súdom.

Majiteľka so psom Mirom. (zdroj: change.org)

Hrozil mu trest smrti

V Taliansku sa pritom podľa thelocal.it ľudia už raz za práva psa hromadne postavili. Minulý rok v júni súd v Dánsku rozhodol o utratení argentínskeho mastifa s menom Iceberg (Ľadovec). Jeho taliansky majiteľ totiž nevedel, že toto plemeno je v Dánsku považované za nebezpečné a ilegálne.

Po bitke s iným psom totiž Icebergovi hrozilo utratenie, čo vyvolalo diplomatickú roztržku medzi oboma krajinami. Aj vďaka kampani na sociálnych sieťach s hashtagom #saveiceberg psa previezli späť do Talianska a Dánsko prisľúbilo zjemniť zákony o nebezpečných plemenách.