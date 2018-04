Jemenskí povstalci zaútočili na saudskoarabský ropný tanker

Útok spôsobil na lodi len menšie škody.

3. apr 2018 o 18:57 SITA

RIJÁD. Jemenskí povstalci húsíovia v utorok zaútočili na saudskoarabský ropný tanker v Červenom mori. Informovala o tom koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá uviedla, že útok spôsobil na lodi len "malé škody".

Podľa hovorcu koalície Turkiho al-Malkiho k útoku došlo v medzinárodných vodách západne od jemenského prístavu Hudajdá, ktorý je pod kontrolou húsíov, pričom naň rýchlo zareagovala vojenská loď jednej z členských krajín koalície. Tá tanker potom sprevádzala až do konca jeho plavby smerom na sever.

Al-Malki udalosť označil za teroristický útok, ktorý ohrozil lode vstupujúce do prielivu Báb el-Mandíb. Ten sa používa pri preprave ropy z Perzského zálivu do Európy alebo tovaru z Ázie do Európy.

Útok sa odohral deň po tom, čo pri nálete koalície pri Hudajdá zahynulo najmenej 14 ľudí. Nálet zasiahol areál, v ktorom žili utečenci. Medzi mŕtvymi je najmenej osem žien a päť dievčat.