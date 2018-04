Cez Babiša sa sociálni demokrati prenesú. Ak dostanú správny rezort

Aj keď sa Babiš s ľavičiarmi dohodne na vláde, zastaviť ho môžu straníci či prezident Zeman.

3. apr 2018 o 16:36 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Konečne to tak trochu pripomína politiku, a nie orientálne trhovisko, napísal v utorňajších Lidových novinách komentátor Martin Zvěřina. „Partneri si cez médiá nevymieňajú odkazy, Andrej Babiš demonštratívne nesľubuje spoluvládnutie s ODS, skrátka panuje napäté očakávanie pred dohodou,“ píše komentátor.

Keď sa v sobotu sociálni demokrati vrátia do Hradca Králové a budú pokračovať v sneme, ktorý prerušili koncom februára, mali by už jasne povedať, ako si predstavujú budúcnosť.

Vo februári si odhlasovali uznesenie, podľa ktorého by bola vláda na čele s tresne stíhaným premiérom pre stranu veľký problém, no rokovania o vláde ukazujú, že by to nemusel byť problém neprekonateľný.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podľa zdroja Lidových novín by dostatočným „bolestným“ pre sociálnych demokratov mal byť post ministra vnútra, ktorý by obsadil rovno nový predseda strany Jan Hamáček.

V tom prípade by strana mala dosah na políciu aj na vyšetrovateľov, ktorí sa zaoberajú podozreniami, že Babiš podvádzal pri žiadosti o európske dotácie na komplex Čapí hnízdo. Pred hrozbou ovládnutia polície Babišovou stranou varuje aj opozícia.

S Hamáčkom sa dá

Sociálni demokrati mali ministerstvo vnútra aj v predošlej vláde, minister Milan Chovanec sa často dostával do konfliktu s Babišom najmä pri reorganizácii polície v roku 2016.

Prečítajte si tiež: Ľavica, pravica, extrémisti? Babišovi je to jedno, vládu skladá s každým

S Hamáčkom si však na rokovaniach podľa ľudí z prostredia strany porozumel a berie ho ako muža, s ktorým sa dá konštruktívne rozprávať.

Hnutie ANO si vo štvrtok vypýtalo týždeň na zváženie tohto návrhu. Ak by súhlasilo, v piatok by to mohlo odobriť vedenie sociálnej demokracie a v sobotu by mohla s návrhom predstúpiť pred straníkov.

Prebiehajúce rokovania by sa síce skončili pomerne úspešne, no automaticky by to neznamenalo, že nová vláda naisto vznikne. To, že Babiš na poste premiéra nemusí už byť problémom pre Hamáčka a prvého podpredsedu strany, neznamená, že problém v tom nemôžu vidieť iní straníci.

„Pre mňa ostáva trestne stíhaný člen vlády zásadným problémom,“ tvrdí napríklad poslanec Ondřej Veselý. Proti vláde s Babišom sa aktivizuje aj pražská bunka strany.

Ak by aj na sneme mali zástancovia spojenia s ANO väčšinu, nezoberú to na seba a straníkom sľúbili, že všetci sa budú mať možnosť vyjadriť.

Väčšina má e-mail