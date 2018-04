Trump by sa mohol stretnúť s Putinom v Bielom dome

Ak by Putin prišiel do Bieleho domu, išlo by o prvú návštevu ruského prezidenta vo Washingtone za viac než desaťročie.

3. apr 2018 o 8:24 SITA

Vladimir Putin a Donald Trump.(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Biely dom pripadá do úvahy ako jedno z miest, kde by sa potenciálne mohlo konať stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedla to Trumpova administratíva. Pokiaľ by sa schôdzka uskutočnila, bola by to prvá návšteva ruského prezidenta vo Washingtone za viac než desaťročie.



Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová uviedla, že Biely dom je medzi "viacerými potenciálnymi miestami", o ktorých hovoril Trump počas svojho marcového telefonátu s Putinom.

Kremeľ v pondelok oznámil, že americký prezident v rámci tohto rozhovoru pozval Putina na návštevu do USA. Odvtedy však Spojené štáty, mnohé krajiny Európskej únie i NATO vyhostili viac než 150 ruských diplomatov. Stalo sa tak zo solidarity s Veľkou Britániou, ktorá obvinila Rusko z otrávenia bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Moskva útok popiera.