V Egejskom mori zachránili takmer šesťdesiat migrantov

Čln s migrantmi na pobrežie odtiahla loď Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex.

2. apr 2018 o 14:13 SITA

ATÉNY. Takmer 60 migrantom v pondelok záchranári pomohli v Egejskom mori severne od gréckeho ostrova Samos.

Grécka pobrežná stráž informovala, že na rozbúrenom mori našli čln s 58 osobami, ktorý následne na pobrežie odtiahla loď Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. Stalo sa tak po tom, čo migranti vyslali tiesňové volanie.



Po prijatí dohody medzi Európskou úniou a Tureckom v roku 2016 o zastavení príchodu nelegálnych migrantov do Európy sa počet prichádzajúcich migrantov na Grécke ostrovy z Turecka značne znížil. Na cestu z Turecka do Grécka sa aj tak každý týždeň podujmú stovky ľudí. Grécke úrady informovali, že od piatka do pondelka rána prišlo na tri grécke ostrovy vyše 350 osôb.