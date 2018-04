Oligarchovia, zrušené noviny a propaganda. Ako maďarská vláda porazila médiá

Viktor Orbán sa pri mediálnej podpore spolieha na oligarchov. Raz sa mu to už vypomstilo, teraz môže zatlačiť na nezávislé médiá ešte viac.

2. apr 2018 o 15:52 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ. Bolo to rok a pol po tom, ako sa Viktor Orbán opäť dostal k moci, keď sa dvaja novinári verejnoprávnej televízie MTV posadili pred budovu a začali protestnú hladovku. Nepáčilo sa im zasahovanie provládnych editorov do ich práce. Oboch do dvoch týždňov vyhodili.

Najčítanejší spravodajský web Origo bol kedysi v Maďarsku rešpektovaným zdrojom. V roku 2014 odhalil kauzu obrovských cestovných výdavkov jedného z ministrov, po čom jeho šéfredaktor dostal výpoveď. Po niekoľkých mesiacoch prešiel web pod kontrolu ľudí prepojených na centrálnu banku, články novinárov začali editori prepisovať a bývalý redaktor Bence Martha ho pre agentúru AFP označil za „lživú fabriku na fake news“.

Najstarší maďarský politický denník Népsazbadság prestal pred dvoma rokmi náhle vychádzať. O pár týždňov ho kúpila firma blízka vládnej strane Fidesz a tá už politický denník neobnovila.

Médiálny trh sa v Maďarsku počas vlády Viktora Orbána premenil na politickú arénu. Aj tie súkromné médiá vlastnia väčšinou oligarchovia blízki vláde. Niektoré protivládne sú zase pomstou Orbánových nepriateľov. A slobodné a kritické médiá sa obávajú, že po voľbách vláda ich fungovanie ešte viac obmedzí.

Nahnevaný spolužiak

Málokto mal s Viktorom Orbánom taký dobrý vzťah ako Lajos Simicska, jeho bývalý spolužiak. Práve on zachránil Fidesz v deväťdesiatych rokoch pred finančným kolapsom a stal sa čoskoro obľúbeným oligarchom maďarského premiéra. Vlastnil médiá a za odmenu dostával veľkú časť z eurofondov na vlastné podnikanie. V čase druhej Orbánovej vlády v rokoch 2010 až 2014 Simicska kontroloval veľkú časť toho, čo Maďari mohli čítať či sledovať, ale aj vidieť na bilbordoch.

Potom však prišiel veľký konflikt medzi bývalými kamarátmi. Simicska začal na Orbána útočiť po tom, ako premiér plánoval zvýšiť dane za inzerciu. „Simicskovi sa nepozdávala ani Orbánova proruská orientácia. Odrazu sa prudko zmenil tón jeho médií, začali na Fidesz útočiť a podporovať krajne pravicový Jobbik,“ opisuje výraznú zmenu Ágnes Urbánová z organizácie Mérték, ktorá sleduje slobodu médií v Maďarsku.