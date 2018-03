V Londýne prehľadávajú ruské lietadlo, Moskva hovorí o provokácii

Britská polícia prehľadáva na londýnskom letisku lietadlo ruských štátnych aerolínií Aeroflot.

30. mar 2018 o 21:23 SITA

V piatok o tom informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí, pričom tento krok označilo za "poslednú provokáciu" zo strany Londýna.

V piatok o tom informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí, pričom tento krok označilo za "poslednú provokáciu" zo strany Londýna.

Moskva za provokáciu zo strany Veľkej Británie označuje aj otrávenie bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa, z ktorého Londýn obviňuje Rusko.

Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovej Londýn zatiaľ nespresnil, z akého dôvodu britskí policajti ruské lietadlo kontrolujú.



Skripaľa otrávili začiatkom marca v anglickom meste Salisbury nervovoparalytickou látkou sovietskej výroby novičok, pričom podľa Londýna šlo o útok zo strany Ruska.

Moskva to odmieta a naznačuje, že môže ísť naopak o akciu britských tajných služieb namierenú proti Rusku.



Zacharová neuviedla, na ktorom londýnskom letisku má kontrola prebiehať, agentúra Associated Press však vypátrala, že let z londýnskeho letiska Heathrow do Moskvy má prílet do ruského hlavného mesta posunutý už o tri hodiny.