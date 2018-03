Soul rozbieha rokenrolovú diplomaciu, posiela do KĽDR známe kapely

Kapely sa v KĽDR zúčastnia na benefičnom koncerte.

30. mar 2018 o 18:45 SITA

BRATISLAVA. Južná Kórea sa chystá poslať na územie svojho ešte nedávno nezmieriteľného rivala, do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), desiatky svojich najznámejších speváčok, spevákov a kapiel, ktorí na Severe odohrajú veľký benefičný koncert.

Britská spoločnosť BBC, ktorá v tejto súvislosti hovorí o "rokenrolovej diplomacii", oslovila jednu z najznámejších juhokórejských skupín YB, ktorá v Pchjongjangu vystúpila už v roku 2002 a teraz by sa tam mala po šestnástich rokoch opäť vrátiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel, že sa tam vraciame," povedal pre BBC basgitarista YB Park Tae-hi. Aj spevák a líder kapely Jun Do-hjon si na vystúpenie v Pchjongjangu pred šestnástimi rokmi spomína s nostalgiou.

Prečítajte si tiež: Tokio upozorňuje, že rokovania s KĽDR musia viesť k denuklearizácii

"Najprv som si nebol istý, či do toho máme ísť, či to bude fungovať. Severokórejčania predsa nikdy ani nepočuli o rockovej hudbe," spomína spevák.



Nakoniec však mala kapela v Pchjongjangu obrovský úspech, pričom najväčšie emócie vyvolalo, keď zahrala pomalú pieseň Arirang, ktorá je neoficiálnou hymnou zjednotenej Kórey.



"Nadviazal som očný kontakt so staršou ženou, ktorá sedela blízko pri pódiu. Plakala, a ako som sa na ňu tak pozeral, spomenul som si na svoju starú mamu, ktorá má rodinu v Severnej Kórei. V tej chvíli mi došlo, ako veľmi ju musí chcieť vidieť. Podľa toho, čo viem, sme všetci plakali," hovorí spevák.