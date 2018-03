Malajzia zmierňuje pripravovaný zákon proti hoaxom

Za falošné správy nebude hroziť 10, ale len 6 rokov.

30. mar 2018 o 12:35 SITA

KUALA LUMPUR. Malajská vláda sa rozhodla zjemniť návrh zákona proti falošným správam. Podľa novej verzie návrhu, o ktorej by mal budúci týždeň hlasovať malajský parlament, by malo hroziť každému, kto bude písať alebo šíriť falošné správy, šesť rokov rokov odňatia slobody.

Podľa pôvodného vládneho návrhu malo za falošné správy hroziť dokonca až desaťročné väzenie. Ako informovala malajská ministerka spravodlivosti Azalina Othman, vláda sa rozhodla zjemniť zákon po konzultáciách s opozičnými stranami.

Okrem zníženia trestnej sadzby sa v návrhu mení aj to, že zákon by mal postihovať ľudí, ktorí píšu či publikujú falošné správy "so zlým úmyslom", pričom doteraz sa mal týkať každého, kto ich píše alebo šíri "vedome".

Ak zákon prejde, väzenie bude hroziť každému, kto "vytvára, ponúka, šíri, tlačí alebo publikuje falošné správy alebo publikácie obsahujúce falošné správy".

Tie sú pritom v návrhu zákona definované ako "akékoľvek správy, informácie, dáta alebo reportáže, ktoré sú úplne alebo čiastočne nepravdivé, či už vo forme článkov, vizuálov, audionahrávok alebo v akejkoľvek inej forme, ktorá pracuje so slovami a názormi".

Podľa opozície a ľudskoprávnych organizácií je zákon v prvom rade nástrojom proti oponentom súčasného vedenia krajiny, ktoré sa chce zbaviť kritikov pred nadchádzajúcimi voľbami. Tie zatiaľ neboli vyhlásené, podľa volebného zákona by sa však mali konať najneskôr v auguste.