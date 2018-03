Sarah Jessica Parker podporila svoju hereckú kolegyňu v kandidatúre na guvernérku

Spomedzi štyroch seriálových priateliek Cynthiu Nixonovú podporili už dve. Mimo zostáva len Kim Catrall.

30. mar 2018 o 10:49 SITA

NEW YORK. Sarah Jessica Parker, hlavná hviezda seriálu Sex v meste (1998-2004), podporila kandidatúru svojej hereckej kolegyne Cynthie Nixonovej na funkciu guvernérky amerického štátu New York.

V príspevku na Instagrame ju vo štvrtok označila za svoju "sestru na obrazovke aj mimo nej". Z nerozlučnej štvorice seriálových priateliek tak Nixonovú podporili už dve, keďže už predtým jej kandidatúre vyslovila podporu aj Kristin Davis. Mimo tak zostáva iba Kim Catrall.

Cynthia Nixon v polke marca oznámila, že sa v septembrových primárkach Demokratickej strany postaví proti súčasnému newyorskému guvernérovi Andrewovi Cuomovi.

"Chceme, aby naša vláda znovu fungovala - v oblastiach zdravotnej starostlivosti, väzenského systému, opravy nášho zničeného metra... Máme už dosť politikov, ktorí sa zaujímajú skôr o titulky v novinách a o moc ako o nás," povedala herečka.

Nixonová, 51-ročná matka troch detí, súčasného newyorského guvernéra Cuoma v minulosti mnohokrát kritizovala a podporovala jeho rivala, starostu New Yorku Billa de Blasia.



Na februárovom spoločenskom večierku organizácie Kampaň za ľudské práva, ktorá podporila Cuomovu kandidatúru, sa Nixonová napríklad nechala počuť, že hoci je New York považovaný za jeden z najliberálnejších amerických štátov, "vykazuje zároveň aj tú úplne najvyššiu príjmovú nerovnosť (medzi mužmi a ženami - pozn. SITA) zo všetkých štátov v tejto krajine".



Podľa agentúry Associated Press však Nixonová proti Cuomovi príliš veľké šance nemá. Je totiž "outsiderom" a z takých majú Američania po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta už strach. Podľa prieskumu na vzorke 772 členov Demokratickej strany v štáte New York, ktorého výsledky zverejnila pred dvoma týždňami newyorská Siena College, má medzi demokratmi Cuomo 66-percentnú a Nixon len 19-percentnú podporu.