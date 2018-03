Biden oľutoval, že chcel z Trumpa vymlátiť dušu

Americký prezident zareagoval vyhlásením, že Biden by išiel dole rýchlo, tvrdo a s plačom.

29. mar 2018 o 15:50 SITA

WASHINGTON. Bývalý americký viceprezident Joe Biden sa vo štvrtok pokúsil ukončiť slovnú roztržku medzi ním a prezidentom Donaldom Trumpom, keď vyhlásil, že ľutuje svoje predchádzajúce vyhlásenia na adresu prezidenta.

Biden minulý týždeň okrem iného povedal, že by z Trumpa "vymlátil dušu", na čo Trump zareagoval vyhlásením, že Biden "by išiel dole rýchlo, tvrdo a s plačom". "Nemal som povedať to, čo som povedal," spytoval si svedomie vo štvrtok Biden. "Nechcem skončiť pri pogu s týmto chlapíkom," dodal, prirovnávajúc prípadný súboj s Trumpom k divokému tancu typickému pre punkové koncerty.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Trump sa pustil do slovnej potýčky s Obamovým viceprezidentom

Na minulotýždňovom podujatí proti sexuálnemu obťažovaniu žien na University of Miami Biden vyhlásil, že ak by uvidel Trumpa obťažovať nejakú ženu alebo hovoriť ho o tom, "vymlátil by z neho dušu".

Spomenul aj nahrávku s Trumpom z roku 2005, na ktorej súčasný americký prezident hovorí, že kto je slávny, môže si voči ženám dovoliť čokoľvek. "Ak si hviezda, nechajú ťa to spraviť. Môžeš spraviť hocičo, aj chytiť ich za ...," hovoril vtedy Trump s odkazom na ženské prirodzenie.

"Ak by sme boli na škole, zobral by som ho za telocvičňu a vymlátil by som z neho dušu," povedal Biden v reakcii na tento Trumpov výrok. Dodal, že v mladosti bol muž alebo chlapec, ktorý sa správal neslušne k ženám, "väčšinou ten najtučnejší a najškaredší sukin syn v hre".

Trumpova reakcia na seba nenechala dlho čakať. "Bláznivý Joe Biden sa snaží tváriť ako tvrdý chlapík. V skutočnosti je slabý, mentálne aj fyzicky, ale zase sa mi vyhráža - už druhý raz - fyzickým útokom. Nevie, s kým má dočinenia, išiel by dole rýchlo, tvrdo a s plačom. Nevyhrážaj sa ľuďom, Joe!" odkázal minulý štvrtok Bidenovi Trump.