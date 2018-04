Dá sa poraziť Orbán? Opozícii bráni zákon aj hádky

BUDAPEŠŤ. Pre všetkých to bol šok – pre opozíciu aj vládnu stranu. Mesto Hódmezővásárhely na juhu Maďarska bolo vždy baštou Fideszu, veď jeho predchádzajúci starosta János Lázár to dotiahol až na ministra riadiaceho úrad vlády. Keď koncom februára zvíťazil vo voľbe starostu Peter Marki-Zay, za ktorým stála celá opozícia, Fidesz to načas paralyzovalo a opozičné strany nadchlo.

Niektorí dokonca začali hovoriť, že Viktora Orbána je možné poraziť, aj keď prieskumy naznačujú, že by mohol opäť ovládnuť parlament sám. Mnohí analytici a intelektuáli tvrdia, že ranou pre demokraciu by bola dvojtretinová väčšina Fideszu v parlamente, v ktorej dôsledku by si Orbán mohol vybudovať cestu k ešte pevnejšiemu uchopeniu moci.

Týždeň pred maďarskými parlamentnými voľbami to však stále nevyzerá, že by sa maďarská opozícia z prekvapivého víťazstva veľmi poučila.

Neposlušná opozícia

Márton Gulyás je pre Maďarsko národným bezpečnostným rizikom. Aspoň tak 31-ročného aktivistu označil podpredseda Fideszu po tom, čo na protestoch proti zákonu o obmedzení fungovania zahraničných univerzít hodil na budovu prezidentského palácu farbu.

“ Systém je veľmi štedrý k víťazovi a trestá stredné a menšie strany. „ Róbert László, analytik

Dnes sa snaží nájsť medzi opozičnými stranami vzájomné porozumenie. „Nielen voliči, ale aj členovia Fideszu sú unavení z Orbánovho správania. No je to taktika, ak nemáte nič iné, musíte si nájsť nejakého nepriateľa,“ opisuje kampaň, v ktorej Orbán útočí najmä na migrantov a finančníka Georgea Sorosa.

Aj pre Gulyása bola prehra Fideszu v jeho bašte prekvapením. Myslí si preto, že ak budú opozičné strany spolupracovať, mohli by teoreticky Orbána aj poraziť. „Spája ich reforma daní, viac peňazí do škôl a nemocníc, majú veľa spoločných tém. Ukazuje to, že sú schopní kooperovať, ak by chceli,“ hovorí.