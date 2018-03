Taliani zadržali členov bunky, ktorú spájajú s teroristickým útokom v Berlíne

K zadržaniu došlo po dlhšom vyšetrovaní, týkajúcom sa kontaktov teroristu Anisa Amriho v Taliansku.

29. mar 2018 o 11:34 TASR

RÍM. Talianska polícia zadržala viacero osôb podozrivých z terorizmu, ktoré boli údajne napojené na páchateľa útoku v Berlíne z decembra 2016.

Podľa štvrtkového policajného vyhlásenia, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA, zadržali v okolí Ríma a v meste Latina celkovo päť podozrivých. V rámci rozsiahlej protiteroristickej operácie polícia zasahovala aj v Ríme, Viterbe, Matere, Neapole a Caserte.

Agentúra APA však medzitým s odvolaním sa na rímsky denník La Repubblica informovala, že v súvislosti s údajným napojením na berlínskeho útočníka Anisa Amriho boli zadržaní štyria Tunisania žijúci v aglomerácii Neapola. Ďalším podozrivým je podľa nej Palestínčan, ktorý sa už nachádzal vo väzbe v Ríme.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



K zadržaniu uvedených osôb došlo po dlhšom vyšetrovaní, týkajúcom sa kontaktov Amriho v Taliansku. Vyšetrovatelia pritom preverovali všetky čísla uložené v telefóne útočníka, ktorého niekoľko dní po jeho čine zastrelili policajti na predmestí Milána.

Štyrom zadržaným Tunisanom pripisujú falšovanie dokladov a napomáhanie pri ilegálnej imigrácii. Boli totiž údajne v kontakte s jedným z priateľov Amriho a umožnili stovkám ďalších Tunisanov pricestovať so sfalšovanými dokladmi do Talianska, odkiaľ sa presúvali ďalej do Nemecka alebo Francúzska.

Prečítajte si tiež: Obete útoku na vianočný trh v Berlíne dostali odškodné

Pri útoku kamiónom na jeden z berlínskych vianočných trhov zahynulo 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K činu Amriho, neúspešného žiadateľa o azyl tuniského pôvodu, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.