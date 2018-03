Kim hovorí o Kórejskom polostrove bez jadrových zbraní. Nedá sa mu veriť

Čínske médiá potvrdili, že záhadným vlakom prišiel do Pekingu severokórejský diktátor.

28. mar 2018 o 14:56 Matúš Krčmárik

PEKING, BRATISLAVA. Prvé správy o záhadnom vlaku sa objavili v pondelok večer, keď si japonské tajné služby všimli, že prekročil severokórejsko-čínsku hranicu. Potom dorazil do Pekingu a mestom prešla prísne strážená kolóna, okolo severokórejskej ambasády prijali výnimočné bezpečnostné opatrenia. O ničom však vopred neinformovali.

Až v stredu ráno priznali, že v obrnenom vlaku, ktorým sa presúvali aj predošlí severokórejskí diktátori, sedel Kim Čong-un. Do Pekingu prišiel na svoju vôbec prvú potvrdenú zahraničnú cestu od nástupu k moci na konci roka 2011.

„Situácia na Kórejskom polostrove sa začína zlepšovať,“ povedal Kim podľa čínskej agentúry Sin-chua. „Naším pevným postojom je snaha o denuklearizáciu polostrova, v súlade s predstavami zosnulého prezidenta Kim Ir-sena a zosnulého generálneho tajomníka Kim Čong-ila.“

Tajné stretnutie

Celé Kimovo stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom prebehlo v tajnosti. Podobne to bývalo aj v minulosti, keď do Pekingu chodieval Kim Čong-il. Médiá o tom informovali až po tom, keď sa otec súčasného diktátora vrátil do vlasti.

Kim Čong-un však doteraz nikdy necestoval. Do Číny, ktorá je prakticky jediným spojencom uzavretého režimu a 90 percentami sa podieľa na severokórejskom vývoze, však prišiel v čase, keď ho čakajú dôležité rokovania.

V apríli by sa mal stretnúť s juhokórejským prezidentom Mun Čchä-junom, v máji by sa zas malo odohrať jeho stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aj keď Severná Kórea to nikdy oficiálne nepotvrdila.

Návšteva Sia naznačuje, že ani Čína nechce ostať bokom, keď sa rokuje o severokórejskom jadrovom programe.

Nedá sa im veriť

Kim síce tvrdí, že chce zbaviť polostrov jadrových zbraní, no v jadrovom programe pokračuje a podľa odborníkov bude krajina čoskoro schopná umiestniť jadrové hlavice na svoje medzikontinentálne strely.

Program rozbehol ešte v minulom desaťročí Kim Čong-il, prvý jadrový test sa odohral v roku 2006. Aj on pritom za rokovacím stolom opakoval hovoril, že nechce, aby jeho krajina mala jadrové zbrane.