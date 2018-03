Česká vláda podporila ďalší návrh zákona o referende

Sociálni demokrati počítajú s vyšším počtom podpisov potrebných na iniciovanie referenda.

27. mar 2018 o 15:39 TASR

PRAHA. Do českej Poslaneckej snemovne mieri ďalší návrh zákona o referende.

Vláda v demisii v utorok podporila príslušnú predlohu z dielne Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), informoval na svojej internetovej stránke Český rozhlas.

Viac podpisov a medzinárodné zmluvy

Na rozdiel od návrhu strany Sloboda a priama demokracia (SPD) počítajú sociálni demokrati s vyšším počtom podpisov potrebných na iniciovanie referenda.

Odmietajú tiež, aby občania mohli hlasovať o medzinárodných zmluvách. Na schválenie ústavného zákona je v Poslaneckej snemovni aj Senáte nutná trojpätinová väčšina.

Sociálni demokrati na rozdiel od SPD Tomia Okamuru nechcú, aby obyvatelia mohli v referende rozhodovať o vystúpení ČR z Európskej únie alebo NATO.

V návrhu sa odporúča vylúčiť akékoľvek medzinárodné zmluvy, ktoré sú zložitou a čisto odbornou záležitosťou a všeľudové hlasovanie o tom nie je vhodné.

Obyvatelia by podľa návrhu sociálnych demokratov nemohli referendom schvaľovať ani právne predpisy a rozhodovať o základných právach a slobodách, o štátnom rozpočte a daniach alebo o ustanovovaní a odvolávaní ľudí z funkcií.

Predĺženie trojmesačnej lehoty

Predĺžiť by sa mala aj trojmesačná lehota, v ktorej by vláda musela uviesť, či návrh na konanie referenda spĺňa ústavné podmienky. Ministerstvo vnútra by inak nebolo schopné skontrolovať podpisy, ktorých by podľa predlohy ČSSD muselo byť najmenej 850-tisíc.

Iniciátor referenda by musel získať dostatok podpisov pod petíciu nanajvýš v priebehu 1,5 roka. Výsledok všeľudového hlasovania by bol záväzný len v prípade, že by v ňom odpovedala na položenú otázku kladne či záporne nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, takže aj z tých, ktorí hlasovať neprídu.

Prípustnosť otázky všeľudového hlasovania, ktoré by vyhlasoval prezident ČR, by mohol preskúmať ústavný súd. Podnet by mohla dať vláda alebo skupina poslancov či senátorov.