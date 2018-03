Lovili nacistov. Dnes sa boja o budúcnosť celej Európy

PARÍŽ. Serge a Beate Klarsfeldovci sú nielen najznámejšími lovcami nacistov v Európe. Vyše pol storočia sú zároveň občianskymi aktivistami, čo uvádzajú do života morálne svedomie kontinentu.

Tento minitím pozostáva z manželského páru vďaka veľmi dôkladnému výskumu a často smelým výkonom. Dosiaľ vystopoval vrahov od predmestia sýrskeho Damasku až po bolívijskú džungľu. Usiloval sa o uväznenie a definitívne usvedčenie bývalých nacistov a francúzskych kolaborantov ako Maurice Papon, Paul Touvier a Klaus Barbie, známy ako Mäsiar z Lyonu.

A zdokumentovali aj príbehy tisícok francúzskych Židov, deportovaných do nacistických plynových komôr.

Zdesenie z vývoja v Európe

Ich misiou bolo dosiahnuť spravodlivosť, ale aj vynútiť si európske zúčtovanie s otázkami spolupáchateľstva a viny vo vojne – na ktoré by mnohí radšej zabudli. Do veľkej miery to boli ich snahy, čo primäli francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca, čoskoro nato, ako sa roku 1995 ujal funkcie, uznať že „Francúzsko, domov osvietenstva a ľudských práv.... porušilo slovo a odovzdalo ľudí, ktorých chránilo, katom“.

Dnes ale Serge a Beate Klarsfeldovci, vo veku 82, resp. 79 rokov, hovoria, že sú zdesení zo súčasného stavu vecí v Európe aj mimo nej: zo vzostupu pravicových populistických hnutí a najnovšie aj vlád na celom svetadiele, ktoré často podporujú mladí voliči. Z paralelných síl nacionalizmu a xenofóbie, opäť raz prípustných vo verejnej sfére. Zjavná túžba, od Poľska až po USA, pretvárať pravdu o minulosti s úmyslom meniť súčasné štandardy – práve tie, ktoré Klarsfeldovci celé desaťročia presadzujú.

„Dnešní mladí nepoznajú hlad a nepoznajú vojnu,“ povedal Serge v rozhovore u nich v kancelárii, opierajúc sa o pracovný stôl so štósmi dokumentov, ktoré so ženou celé roky využívajú na vytváranie spisov. „Nevedia, že Európska únia toho toľko priniesla do Európy, a nevedia, že generácia pred nimi pracovala veľmi tvrdo pre vznik toho, čo tu teraz je.“

Preto Klarsfeldovci vydávajú anglickú verziu spoločných memoárov. V „Honbe za pravdou / Hunting the Truth,” podávajú časti striedavo rozprávané jedným a druhým z nich príbeh manželstva a spoločného cieľa.

„Ľudia sú často veľmi pasívni a myslia si, že nemôžu nič robiť,“ vyhlásil Serge. „No veľakrát môžu niečo urobiť, a tak im vysvetľujeme, že my sme presne tí, čo niečo urobili.“

Sergeova osobná skúsenosť človeka, čo prežil holokaust, stála pri zrode kariéry tohto páru. (zdroj: Pierre Terdjman/Dysturb/pre The Washington Post)

Skrýval sa pred nacistami

Serge sa narodil do židovskej rodiny v Bukurešti roku 1935 a spolu s rodičmi a sestrou sa prisťahoval do Francúzska pred vypuknutím druhej svetovej vojny.

Rodina žila v Nice, keď k nim v noci 30. septembra 1943 vtrhlo gestapo. Vojaci mu zatkli otca Arna, zatiaľ čo 8-ročný Serge sa s matkou a sestrou ukryl za falošným šatníkom, ktorý otec zhotovil presne na tento účel. Posledné slová, ktoré im Arno zašepkal, zneli: „moje kľúče“ – ktorými zamkol dvere pri odchode, aby nacistickým dôstojníkom nenapadlo, že sa dnu ešte niekto skrýva.

Arno Klarsfeld umrel v Osvienčime.

Naopak Beate vyhlásila, že o holokauste netušila skoro nič, kým sa nepresťahovala do Paríža a nezoznámila sa so Sergeom.

Narodila sa v Berlíne roku 1939 ako dcéra robotníckych, protestantských rodičov, čo v roku 1933 volili Hitlera. Jej otec neskôr slúžil ako pešiak v nemeckej armáde. „V škôlke som zvykla recitovať detské básničky führerovi,” spomína v jednej kapitole svojich memoárov.