Policajt, ktorý zomrel pri záchrane rukojemníka, sa mal ženiť

Beltramovu matku konanie jej syna neprekvapilo, byť policajtom znamenalo ochraňovať ľudí.

26. mar 2018 o 22:04 TASR

PARÍŽ. Francúzsky policajt, ktorý podľahol vážnym zraneniam po tom, ako sa v piatok dobrovoľne vymenil za jedného z rukojemníkov zadržiavaných v supermarkete teroristom, mal 9. júna uzavrieť cirkevný sobáš.

V rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL to pondelok uviedla jeho matka Nicolle Beltramová.

Tá priznala, že sa o syna často bála, keďže sa zúčastňoval mnohých nebezpečných misií, ale po jeho preložení na juh Francúzska sa cítila pokojnejšia. To, že sa to stalo práve tam, bolo podľa nej nečakané.

Podplukovník žandarmérie Arnaud Beltrame sa dal preložiť preto, aby bol bližšie k svojej manželke Marielle.

Tá v rozhovore pre spravodajský server La Vie uviedla, že po civilnom sobáši sa s manželom pripravovali aj na uzavretie cirkevného.

Prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Beltrame obetoval vlastný život v záujme ochrany francúzskych občanov. Konanie policajta vysoko vyzdvihovali aj ďalší vysokopostavení predstavitelia krajiny ako aj pápež František.

Beltramovu matku konanie jej syna neprekvapilo, keďže svojho syna opísala ako "lojálneho a nezištného", pre ktorého "byť policajtom znamenalo ochraňovať ľudí".

Na otázku, čo by mali po týchto útokoch ľudia urobiť, odpovedala, že by mali byť "jednoducho lepšími občanmi" a "robiť okolo seba dobré veci". Dodala, že by sa nemali začať báť, ale žiť ako doteraz.

Muž identifikovaný ako 25-ročný Redouane Lakdim narodený v Maroku ešte pred zadržaním rukojemníkov v Trebes strieľal v piatok do skupiny policajtov v blízkom meste Carcassonne a zabil spolucestujúceho v aute, ktoré uniesol.

Celkove si tak jeho vyčíňanie vyžiadalo štyri obete na životoch, ako aj 15 zranených. Samotného Ladkima zabili pri zásahu v supermarkete príslušníci elitného policajného útvaru.

Beltrama si uctia v stredu ráno štátnym obradom za účasti prezidenta v starej vojenskej nemocnici v Paríži.