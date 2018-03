Nemci Puigdemonta neprepustia, musí čakať na záver vydávacieho procesu

Sudca argumenty zamietol, opätovne sa však môžu nastoliť v priebehu extradičného procesu.

26. mar 2018 o 21:14 TASR

NEUMUNSTER Nemecký súd v pondelok rozhodol, že bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont ostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska.

Uviedol to Georg Güntge, prokurátor spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko, ktorého citovala agentúra AP.

Prečítajte si tiež: Násilné protesty v Katalánsku si vyžiadali vyše sto zranených

Güntge ďalej povedal, že súd v meste Neumünster v pondelok oficiálne určil Puigdemontovu totožnosť a zároveň si vypočul argumenty jeho advokáta, ktorý sa odvolával na právne nedostatky v žiadosti Španielska o vydanie.

Güntge povedal, že sudca argumenty zamietol, opätovne sa však môžu nastoliť v priebehu extradičného procesu, ktorý sa už oficiálne začal.

Puigdemont bol zadržaný v nedeľu krátko predpoludním v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na základe európskeho zatykača, keď po diaľnici A7 vstúpil z Dánska na územie Nemecka.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Španielsky najvyšší súd v Madride totiž v piatok rozhodol o opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na Puigdemonta a šiestich ďalších katalánskych politikov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí.

V prípade, že by sa Puigdemont vrátil do Španielska, hrozilo by mu najmenej 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojím podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska.