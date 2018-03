Európa vyhostí ruských diplomatov, Slovensko sa zatiaľ nepridalo

Podľa stáleho predsedu Európskej rady sa pre vyhostenie ruských diplomatov rozhodlo 14 krajín EÚ. Nie je jasné, či je medzi nimi Slovensko.

26. mar 2018 o 15:15 (aktualizované 26. mar 2018 o 16:55) TASR, Pavol Štrba

BRUSEL, WASHINGTON. Viaceré krajiny Európskej únie sa pridajú k Británii a pre pokus o zabitie bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vyhostia viacerých ruských diplomatov. Pridá sa celkovo 14 krajín - napríklad Nemecko, Poľsko, pobaltské štáty či Česko.

To, či sa k nim Slovensko pridá, naša diplomacia priamo nepovedala. Vyzerá to, že aspoň zatiaľ sa k ostatným štátom EÚ nepridáme.

Slovensko si predvolá veľvyslanca Moskvy

Krajiny, ktoré vyhostia Rusov USA: 60 Británia: 23 Ukrajina: 13 Kanada: 4 Nemecko, Poľsko, Francúzsko: 4 Česko, Litva: 3 Taliansko, Španielsko, Dánsko, Holandsko: 2 Rumunsko, Chorvátsko, Maďarsko, Estónsko: 1

"Slovenská republika jednoznačne odsúdila útok chemickou bojovou látkou v Salisbury v Spojenom kráľovstve, prihlásila sa k záverom Európskej rady 22. marca 2018 a vyhradila si právo prijať ďalšie kroky v súvislosti s týmto prípadom," povedal pre SME hovorca slovenského ministerstva zahraničných vecí Peter Susko.

Spresnil, že Slovensko si preto predvolalo aj veľvyslanca Ruska v Bratislave.

Nepovedal však priamo, či takisto vyhostíme ruských diplomatov.

"Vývoj situácie ako aj odpovede Ruska na výzvy, ktoré mu adresovali štáty EÚ – vrátane Slovenska – ovplyvní ďalšie kroky, ktoré sme v tejto veci pripravení zvážiť," uviedol Susko.

Američania vyhostia aj Rusov pri OSN

Podľa britskej BBC ruských diplomatov vyhostí aj USA, bude ich až 60 a sú medzi nimi aj ruskí diplomati zastupujúci OSN v New Yorku. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Územie USA musia opustiť do siedmich dní.

Spojené štáty nariadia zatvoriť aj ruský konzulát v Seattli, ktorý je otázkou národnej bezpečnosti, pretože sa nachádza v blízkosti základne amerického námorníctva.

K rozhodnutiu 14 štátov EÚ sa pridala aj Ukrajina, ktorá vyhostí 13 ruských diplomatov.

Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.