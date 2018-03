Európa vyhostí ruských diplomatov, pridajú sa aj USA

Ako prvé sa pridali Nemecko a Poľsko, na rozhodnutie ostatných štátov Únie sa stále čaká.

26. mar 2018 o 15:15 (aktualizované 26. mar 2018 o 15:29) TASR, Pavol Štrba

BRUSEL, WASHINGTON. Viaceré krajiny Európskej únie sa pridajú k Británii a pre pokus o zabitie bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vyhostia viacerých ruských diplomatov. Informuje o tom portál ruskej stanice RT. Ako prví sa pridajú Nemecko a Poľsko.

Podľa britskej BBC ruských diplomatov vyhostí aj USA, bude ich až 60 a sú medzi nimi aj ruskí diplomati zastupujúci OSN v New Yorku. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Územie USA musia opustiť do siedmich dní.

Spojené štáty nariadia zatvoriť aj ruský konzulát v Seattli, ktorý je otázkou národnej bezpečnosti, pretože sa nachádza v blízkosti základne amerického námorníctva.

Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.