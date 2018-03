Pornoherečka prehovorila o sexe s Trumpom. Vyhrážali sa jej, aby mlčala

Stormy Daniels zaplatil Trumpov právnik 130-tisíc dolárov výmenou za jej mlčanie.

26. mar 2018 o 11:21 ČTK

WASHINGTON. Pornoherečka Stephanie Cliffordová v nedeľňajšom televíznom rozhovore vyhlásila, že mala v júli 2006 sexuálny vzťah s terajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom a že čelila vyhrážaniu, keď aféru chcela verejnosti prezradiť.

Žena je známa v brandži ako Stormy Daniels.

Opísala tiež podrobnosti stretnutia s Trumpom, ktorý bol už vtedy ženatý so súčasnou prvou dámou a ktorý popiera, že by s Cliffordovou mal sex.

Stotisíc za mlčanie

Herečka a režisérka pornografických filmov prvýkrát verejne hovorila o celej záležitosti odvtedy, keď o afére v januári informoval denník The Wall Street Journal.

Ekonomický denník takisto odhalil, že jeden z najvernejších prezidentových stúpencov Michael Cohen pár dní pred prezidentskými voľbami v roku 2016 zaplatil herečke 130-tisíc dolárov (asi 105-tisíc eur), aby si kúpil jej mlčanie.

V rozhovore s televíziou CBS Cliffordová vyhlásila, že mala sex s newyorským realitným magnátom počas golfového turnaja v júli 2006 v Lake Tahoe ležiacom na pomedzí Nevady a Kalifornia.

Cliffordová a podnikateľ zostali v kontakte počas jedného roka, a to podľa nej hlavne preto, že ju Trump pred sexuálnym stykom vábil na vystúpenie v televíznom programe o celebritách, ale tento sľub zostal nesplnený.

Cliffordová, ktorá začínala svoju kariéru ako striptérka, uistila, že po stretnutí v Lake Tahoe nemala s miliardárom ďalší sexuálny styk.

Vyhrážky pred vlastným dieťaťom

Pornoherečka tiež popisovala, že ju v roku 2011 kontaktoval časopis In Touch, ktorý sa štyri roky po jej poslednom kontakte s Trumpom pokúšal objasniť povahu ich vzťahu.

Uviedla, že súhlasila s tým, že odhalí tento príbeh za 15-tisíc dolárov (asi 10-tisíc eur). In Touch ale článok nezverejnil, podľa CBS preto, že advokát Michael Cohen sa im vyhrážal žalobou.

Cliffordová tvrdila, že o niekoľko týždňov neskôr ju oslovil neznámy človek na parkovisku v Las Vegas, kde bola so svojou dvojročnou dcérou.

"Nechajte Trumpa na pokoji. Zabudnite na to, čo sa stalo," nabádal ju vraj cudzinec a s pohľadom na jej dcéru dodal, že "je to pekná dievčatko - a bola by škoda, keby sa niečo stalo jej mame". Potom odišiel.

Stormy Daniels povedala, že sa nespojila s políciou, pretože mala strach. Odvtedy vraj chcela o afére s Trumpom niekoľkokrát verejne prehovoriť, ale jeho právnici jej vraj pohrozili, že za každú verejnú zmienku zaplatí milión dolárov.

Teraz sa k tomu vraj odhodlala preto, že sa chce verejne obhájiť proti množstvu ľudí tvrdiacich, že si celú vec vymyslela, aby zarobila na Trumpovom zvolení za prezidenta.

Spomínanú dohodu s Cohenom podpísala údajne pod tlakom. Sám Cohen tvrdí, že jej peniaze poukázal z osobných dôvodov. Právnik Cliffordovej však CBS povedal, že pri komunikácii s bankou ohľadom tejto platby Cohen používal svoju oficiálnu e-mailovú adresu patriacej Trumpovej firme.

Cliffordová objasnila, že sex s Trumpom mala úplne dobrovoľne a nechce byť spájaná s kampaňou proti sexuálnemu násiliu na ženách. "Toto nie je MeToo. Nebola som obeťou. Nikdy som nepovedala, že som bola obeťou," vyhlásila.

Pornoherečka popisovala takisto Trumpovo správanie počas ich stretnutia.

Realitný magnát vraj začal rozhovor tým, že hovoril o sebe a pochválil sa svojou fotografiou na obálke časopisu.

Jej prednosti vraj začal spomínať až potom, čo ho vyzvala, aby si vyzliekol nohavice. Potom ju vraj začal uisťovať, že je veľmi múdra a znamenite by sa hodila do jeho programu The Apprentice.

Zo sľúbeného účinkovania nakoniec zišlo.

video //www.youtube.com/embed/BtLJQVt7yHc