Amerika povstala proti zbraniam. Trump mlčí a golfuje

V amerických mestách prebehli jedny z najmasovejších protestov v nedávnej histórii. Ľuďom došla trpezlivosť so zbraňami.

25. mar 2018 o 17:45 Pavol Štrba

V desiatkach miest po celých USA cez víkend protestovali milióny ľudí proti zbraniam. Záber je zo 6. Avenue v New Yorku.(Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Presne šesť minút a 20 sekúnd. Toľko trvalo 17-ročnej Američanke Emmy Gonzálesovej, aby cez víkend aspoň na chvíľu utíšila státisícový dav vo Washingtone D.C., ktorý protestoval proti slabej kontrole držania zbraní.

Gonzálesová v emotívnom prejave hovorila o masakre na floridskej strednej škole zo 14. februára, ktorej bola sama svedkom a ktorú prežila. Najhoršia masová streľba v USA od roku 2012 trvala rovnako dlho, lepšie povedané rovnako krátko, ako jej prejav.

„Nikto nevie pochopiť zničujúce dôsledky (masakry) alebo to, ako ďaleko budú siahať, či kam to celé povedie,“ vyhlásila v prejave, ktoré dav takmer premlčal a prerušovali ho len občasné vzlyky mladej aktivistky pôvodom z Kuby.

„Pre tých, čo to nevedia pochopiť, pretože to odmietajú, odpoviem, kam to smerovalo: Priamo pod zem, šesť stôp pod jej povrch,“ narážala na pochovaných spolužiakov.

Gonzálesovej šesťminútový emotívny prejav

video //www.youtube.com/embed/QgrZsOfEnGo

Amerike došla trpezlivosť

Podobizeň mladučkej nakrátko ostrihanej študentky sa cez víkend dostala na titulky svetových spravodajských webov. Objavovala sa tam rovnako často, ako letecké zábery zo zhromaždení po celých Spojených štátoch.