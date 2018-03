Vyše sto ľudí uviazlo na letisku v Nemecku, ich pilot bol opitý

Zamestnanec letiska si všimol, že druhý pilot kráčal neisto a bol z neho cítiť alkohol.

24. mar 2018 o 17:39 TASR

BERLÍN. Vyše sto cestujúcich uviazlo na letisku v nemeckom Stuttgarte po tom, ako zamestnanci letiska informovali príslušné úrady, že kopilot, ktorý mal s nimi odletieť do Lisabonu je opitý. Letecká spoločnosť TAP Air Portugal sa v sobotu za situáciu ospravedlnila, píše agentúra AP.

Krátko pred tým, ako malo v piatok v noci lietadlo so 106 cestujúcimi na palube vzlietnuť, si zamestnanec letiska všimol, že druhý pilot kráčal neisto a bol z neho cítiť alkohol.

Oznámili to príslušným letiskovým úradom, ktoré sa rozhodli prerušiť prípravy na odlet. Štyridsaťročného pilota následne zadržala polícia a stanovila kauciu vo výške desaťtisíc eur, spresnila agentúra DPA.

Cestujúci si však na svoj let do Lisabonu budú musieť počkať zrejme až do pondelka, pretože "to je momentálne najbližší deň", kedy odlieta lietadlo s voľnými letenkami, napísala TAP Air Portugal na Twitteri.