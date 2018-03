Poľsko zrejme napokon upraví spornú reformu súdnictva

Vládna strana Právo a spravodlivosť chce vyjsť v ústrety sudcom, voličom i Európskej únii a mieni upraviť legislatívu týkajúcu sa súdnictva.

22. mar 2018 o 21:16 TASR

VARŠAVA. Kontroverzne vnímaná reforma súdnictva v Poľsku sa, zdá sa, predsa len dočká istých zmien.

Ako vo štvrtok informovali vo Varšave, vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) chce vyjsť v ústrety sudcom, voličom i Európskej únii a mieni upraviť legislatívu tak, aby minister spravodlivosti nemohol odvolať predsedov alebo podpredsedov súdov bez toho, aby zohľadnil názor kolégia súdu a Národnej súdnej rady.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zatiaľ však nie je zrejmé, či ich stanovisko bude pre ministra záväzné.

Podľa spravodajskej televízie TVN24 je pravdepodobné, že poľský premiér Mateusz Morawiecki pri štvrtkovom stretnutí s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom v Bruseli informoval hostiteľa už o predmetnej legislatívnej iniciatíve.

Prečítajte si tiež: Poliaci neustúpili. Hon na slobodné súdy odobril aj Senát

Tamojší spravodajca TVN24 sa márne pokúšal získať odpoveď predsedu poľskej vlády na reakciu Bruselu.

Podľa informácií tohto webu však zrejme samotný poľský premiér žiadal poslancov vládnej strany PiS o korekcie v reforme ešte pred štvrtkovým summitom v Bruseli na ich stredajšom stretnutí. Takýto postup mu údajne zaručil samotný predseda PiS, expremiér Jaroslaw Kaczynski.

Podľa informácií z kruhov vládnej strany by malo ísť o dve zmeny, jedna z nich sa bude týkať najvyššieho súdu, konkrétne vekovej hranice odchodu jeho členiek-sudkýň do dôchodku, ktorá by sa zo 60 rokov mala zvýšiť na 65 rokov. Druhá sa bude týkať ďalších súdov nižších stupňov a už zmieneného odvolávania ich predsedov či podpredsedov.

Ide však o návrhy deklarované, ktoré zatiaľ nikto nepozná v písomnej podobe.

Poľské médiá informujú aj o pripravenom zverejnení troch doteraz nepublikovaných rozhodnutí poľského ústavného súdu. Príslušný návrh novelizácie predpisov už predstavitelia PiS predložili do Sejmu.