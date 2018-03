Krvné vzorky Skripaľovcov posúdia po laboratóriu aj experti na chemické zbrane

Nemenovaný špecialista, ktorý dvojicu ošetruje, podľa sudcu povedal, že Skripaľovci sú pod sedatívami, neschopní komunikovať.

22. mar 2018 o 20:16 TASR

LONDÝN. Britský súd vo štvrtok rozhodol, že lekári smú bývalému ruskému špiónovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére Juliji odobrať krvné vzorky a posunúť ich na testovanie expertom na chemické zbrane, ktorí následne potvrdia alebo vyvrátia zistenia odborníkov z britského laboratória Porton Down.

Tí dospeli po analýze krvných vzoriek Skripaľovcov k tomu, že dvojica bola otrávená novičokom či príbuznou nervovoparalytickou látkou, informovala spravodajská stanica Sky News.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nevedia, či sa Skripaľovci zotavia

Rozhodnutie sudcu Davida Williamsa podľa agentúry AP znamená, že vzorky krvi dvojice teraz budú môcť preskúmať experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Prečítajte si tiež: Látku novičok mohla do Británie nevedomky dopraviť Skripaľová

Sudca Williams zároveň uviedol, že otrava mohla oslabiť mentálne schopnosti Skripaľovcov a nie je vôbec jasné, či sa z útoku zotavia.

Nemenovaný špecialista, ktorý dvojicu ošetruje, podľa Williamsa povedal, že Skripaľovci sú pod sedatívami, neschopní komunikovať a nie je možné povedať, kedy a do akej miery sa im môžu navrátiť mentálne schopnosti.

Británia obviňuje Rusko z otrávenia bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou A234 zo skupiny novičok.

V stabilizovanom stave

Dvojicu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v meste Salisbury. Obaja sú naďalej v kritickom, no stabilizovanom, stave. Moskva všetky obvinenia kategoricky odmieta a obviňuje Londýn, že na objasnení prípadu nie je ochotný spolupracovať.

Policajta, ktorý sa dvojici bezprostredne po útoku pokúšal pomôcť, prepustili vo štvrtok z nemocnice. Seržant Nick Bailey sa po snahe pomôcť Skripaľovcom ocitol vo vážnom stave a v nemocnici strávil viac ako dva týždne, priblížila agentúra Reuters.

"Ľudia sa ma pýtajú, ako sa cítim, no neexistujú slová, ktoré by to opísali. Vynára sa slovo surreálny - bolo to skutočne úplne surreálne," uviedol Bailey vo vyhlásení po prepustení z nemocnice. Seržant ďalej poďakoval ľuďom, ktorí mu počas pobytu v nemocnici prejavili podporu, ako aj zamestnancom nemocnice Salisbury District Hospital, ktorí sa o neho "fenomenálne" starali.