Trump sa pustil do slovnej potýčky s Obamovým viceprezidentom

Biden by Trumpa zbil za obťažovanie žien, Trump by ho donútil plakať.

22. mar 2018 o 16:59 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odkázal bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, že ak by sa oni dvaja bili, "išiel by dole rýchlo, tvrdo a s plačom".

Reagoval tak na poznámku z utorňajšieho podujatia proti sexuálnemu obťažovaniu žien, na ktorom Biden povedal, že ak by uvidel Trumpa obťažovať nejakú ženu alebo hovoriť o tom, "vymlátil by z neho dušu".

Išiel by dole s plačom

Trumpova reakcia na seba nenechala dlho čakať.

"Bláznivý Joe Biden sa snaží tváriť ako tvrdý chlapík. V skutočnosti je slabý, mentálne aj fyzicky, ale zase sa mi vyhráža - už druhýkrát - fyzickým útokom. Nevie, s kým má dočinenia, išiel by dole rýchlo, tvrdo a s plačom. Nevyhrážaj sa ľuďom, Joe!" odkázal Trump Bidenovi na Twitteri.

Vymlátil by z Trumpa dušu

Biden kritizoval Trumpove správanie sa voči ženám na utorňajšom podujatí na University of Miami. Spomenul nahrávku s Trumpom z roku 2005, na ktorej súčasný americký prezident hovorí, že kto je slávny, môže si voči ženám dovoliť čokoľvek.

"Ak si hviezda, nechajú ťa to spraviť. Môžeš spraviť hocičo, aj chytiť ich za ...," hovoril vtedy Trump s odkazom na ženské prirodzenie.

"Ak by sme boli na škole, zobral by som ho za telocvičňu a vymlátil by som z neho dušu," povedal Biden v reakcii na tento Trumpov výrok.

Dodal, že v mladosti bol muž alebo chlapec, ktorý sa správal neslušne k ženám, "väčšinou ten najtučnejší a najškaredší sukin syn v hre".