Nasadili na nás zahraničných agentov, tvrdí maďarská mimovládka

Orbánova vláda pokračuje v útokoch proti ľudskoprávnym organizáciám.

22. mar 2018 o 16:03 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Mal angličtinu s izraelským prízvukom, nechcel sa stretnúť v Budapešti a neprezradil bližšie informácie o obchodnej ponuke.

Muž vystupujúci ako Grigori Alexandrov aj s manželkou sa dvakrát vo Viedni stretli so šéfom maďarskej mimovládnej organizácie Migration Aid Andrásom Siewertom.

Navrhovali mu, aby sa organizácia pomáhajúca utečencom zapojila do technologického projektu zberu dát o migrantoch na európskych hraniciach.

Maďarský provládny denník Magyar Idők tento týždeň zverejnil čiastočné nahrávky z tohto stretnutia. Má z nich vyplývať, že Siewert a Migration Aid vykonávajú v Maďarsku ilegálne aktivity. Mimovládka v tom však vidí zásah zahraničných agentov, opisuje magazín Politico.

Všetko je o peniazoch

Maďarské mimovládne organizácie sú najmä pred aprílovými parlamentnými voľbami pod veľkým tlakom. Premiér Viktor Orbán chce po voľbách schváliť zákon, ktorý sám označil za „protisorosovský“.

“ Mohla to byť súkromná spoločnosť, ktorá pracuje s metódami tajných služieb a využíva bývalých agentov. „ András Siewert, šéf Migration Aid

Viaceré organizácie v Maďarsku totiž patria alebo v minulosti patrili do siete mimovládok, ktoré financuje americký filantrop George Soros.

Zákon by viac zdanil zahraničné financovanie organizácií. Tiež by potrebovali by licenciu a v prípade, že by v ich aktivitách vláda videla podporu ilegálnej migrácie, mohli by ich úplne na území Maďarska zakázať.

Nahrávky so šéfom Migration Aid, ktoré novinám údajne poskytol „investigatívny novinár v utajení“, majú podľa provládneho denníka dokazovať, že aj táto organizácia len vykonáva zahraničné záujmy. „Všetko je to o peniazoch,“ hovorí Siewert v nahrávke.