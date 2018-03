Nepočúva a nevie. Trump sa na Kima nestihne pripraviť

Americký prezident by sa mal so severokórejským diktátorom stretnúť už do konca mája. Bežne príprava na takéto stretnutie trvá roky.

22. mar 2018 o 16:56 Matúš Krčmárik

Témou rokovaní bude najmä ukončenie jadrového programu Severnej Kórey.(Zdroj: TASR/AP)