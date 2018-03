Kúpil neúspešný tím a stal sa miliardárom. Zomrel Tom Benson

Benson vlastnil rugbyový tím The Saints aj basketbalový klub The Pelicans.

22. mar 2018 o 13:50 Karolína Klinková

Toma Bensona od kúpy The Saints odhovárali, bola to však dobrá investícia. (Zdroj: TASR/AP)

Najprv úspešný predavač áut, potom majiteľ dvoch športových klubov - a k tomu miliardár.

Tom Benson (12.7.1927 - 15.3.2018) kúpil ragbyový tím z New Orleans v období, keď sa hráčom skutočne nedarilo. V osemdesiatych rokoch to vyzeralo tak, že klub majitelia predajú štátu, hrozilo dokonca aj, že bude musieť úplne odísť z Louisiany. Benson zaň zaplatil len niekoľko desiatok miliónov dolárov. Dnes sa už hodnota tímu počíta na miliardy.

Tom Benson zomrel vo veku 90 rokov v nemocnici. Niekoľko dní predtým ho hospitalizovali s príznakmi chrípky. Jeho smrť oznámil na svojej webovej stránke Bensonov ragbyový tím The Saints.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hrozná rana

Rodák z New Orleans v mladosti nijaký špeciálny záujem o šport nevykazoval. Slúžil v armáde, vyštudoval Loyola Univeristy, a potom začal pracovať v celkom inom sektore - zamestnal sa v spoločnosti Chevrolet a začal pre ňu predávať autá.

Ako obchodník pracoval roky nielen v New Orleans, ale aj v San Antoniu. A šlo mu to - predajom sa z neho stal milionár a Benson začal premýšľať o tom, kam svoje zarobené peniaze investovať.

Keď sa v roku 1985 rozhodol kúpiť ragbyový tím Saints, nikto mu celkom nerozumel. Tím nebol ktovieako úspešný - nevyhrával, a ani nezarábal. Poslednú výhru zažil ešte v šesťdesiatych rokoch. Benson však na pochybnosti iných ohľadne svojej kúpy nehľadel.

“Aj keď som nebol zarytým ragbyovým fanúšikom, myslel som si, že pre mesto by to bola hrozná rana, keby The Saints stratilo,” povedal v rozhovore pre Los Angeles Times ešte v roku 1987.

Legendárny prínos

Tím kúpil za sedemdesiat miliónov dolárov. A bola to dobrá investícia - hodnota The Saints sa medzičasom vyšplhala na dve miliardy.

Zmena vlastníka tímu prospela prakticky okamžite. Benson ihneď po kúpe najal vychýreného futbalového manažéra Jima Finksa a trénera Jima Mora.

“Prínos Toma Bensona pre New Orleans a National Football League (NFL) je legendárny,” hovorí pre Associated Press komisár NFL Roger Goodell. “V tretí rok jeho vlastníctva boli The Saints už v playoff,” pokračuje.oncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov postúpili do playoff rovno trikrát.

Potom prišiel v stúpaní The Saints zvrat - New Orleans v auguste roku 2005 zasiahol ničivý hurikán Katrina. Kvôli tropickému cyklónu bolo takmer celé mesto pod vodou, počet obetí sa rátal na tisícky. Hurikán zničil verejné budovy aj domy obyvateľov New Orleans a značne poškodil ragbyový štadión Superdome. Štadión počas hurikánu Katrina síce poslúžil ako prístrešok tisícom obyvateľom, na športové účely sa však už ďalej používať nedal.

Tím Benson v nasledujúcich rokoch presunul do iných miest - istú dobu trénovali v San Antoniu, v meste Baton Rouge či v New Jersey.

A v roku 2009 the Saints vyhrali NFL.

V spore s deťmi

Benson neskôr svoje športové vlastníctvo ešte rozšíril. V roku 2012 kúpil ďalší klub, tentokrát basketbalový. New Orleans Hornets kúpil za 338 miliónov dolárov. Následne tím premenoval na The Pelicans - podľa typického vtáka Louisiany.

Hodnotu Bensonovho majetku magazín Forbes minulý rok odhadol na 2,8 miliardy dolárov a označil ho za najbohatšieho muža Lousiany.

Posledné roky však práve kvôli svojmu majetku strávil v spore s dcérou a vnukmi. Tí tvrdili, že už viac nie je mentálne schopný spravovať majetok, od súdov tak žiadali, aby Bensonovi odobrali právo rozhodovať o ňom. Kauza sa uzatvorila vo februári roku 2017. Dedičkou tímov naďalej zostala Bensonova manželka.