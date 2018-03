V Británii vyvolali rozruch nové pasy, majú ich tlačiť v Únii

Neskutočná irónia: Súťaž o štátnu zákazku údajne vyhrá francúzsko-holandská spoločnosť.

22. mar 2018 o 15:26 ČTK

LONDÝN. Nové pasy Spojeného kráľovstva, ktoré vystupuje z Európskej únie, bude tlačiť francúzsko-holandská spoločnosť.

S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informujú britské médiá.

Fakt, že výberové konanie na nové tmavo-modré cestovné doklady, ktoré nahradia únijnú vínovú, vyhrá nebritská spoločnosť, kritizuje množstvo zástancov odchodu Veľkej Británie z EÚ.

Neskutočná irónia

Tí chcú, aby pasy, ktoré považujú za symbol nezávislosti, vyrábali vo Veľkej Británii. "Je to neskutočná irónia," vyhlásila podľa denníka Financial Times Eloise Toddová, ktorá vedie protibrexitovú skupinu Best for Britain.

“ Dozvedáme sa, že pasy bude tlačiť cudzia spoločnosť. Ďalšou ranou bude to, že zaplatíme kurzový rozdiel, lebo hodnota libry od oznámenia brexitu padá. „ TOM BRAKE, HOVORCA BRITSKÝCH LIBERÁLNYCH DEMOKRATOV PRE OTÁZKY BREXITU

Poslanec Bill Cash, ktorý je zástancom odchodu z Európskej únie, označil očakávaný výsledok tendra za prinajmenšom nepatričný a za symbolicky úplne zlý.

Bývalá ministerka pre medzinárodný rozvoj Priti Patelová, ktorá pôsobila v probrexitovom kabinete terajšej premiérky Theresy Mayovej, v súvislosti s tlačou pasov v zahraničí hovorila o zvrátenosti.

Hovorca britských liberálnych demokratov pre otázky brexitu Tom Brake poznamenal, že sága návratu modrých pasov sa zmenila na frašku.

Najskôr sa podľa neho tvrdilo, že nie je nutné opustiť EÚ, aby sa Británia mohla vrátiť k svojej tradičnej farbe pasov.

"Teraz sa dozvedáme, že pasy bude tlačiť cudzia spoločnosť. Ďalšou ranou bude to, že zaplatíme kurzový rozdiel, lebo hodnota libry od oznámenia brexitu padá a my budeme pasy musieť dovážať," povedal.

Cena nižšia o 50 miliónov libier

Víťazom výberového konania bude podľa britských médií francúzsko-holandská spoločnosť Gemalto, ktorá predložila lacnejšiu ponuku ako britská firma De La Rue, ktorá pasy dodáva v súčasnosti.

Cena zákazky je odhadovaná na takmer 500 miliónov libier (572 miliónov eur) a podľa denníka The Daily Telegraph ponúka Gemalto o 50 miliónov libier (57,2 milióna eur) nižšiu cenu.

Konečné rozhodnutie ešte nepadlo

Britské ministerstvo vnútra na správy v médiách reagovalo vyhlásením, že konečné rozhodnutie vo výberovom konaní ešte nepadlo.

Uviedlo tiež, že na nové pasy vypísalo spravodlivú a otvorenú súťaž a že podmienkou nie je, aby cestovné doklady boli vytlačené na území Spojeného kráľovstva.

"Časť pasov sa už teraz tlačí v zahraničí a neexistuje žiadny bezpečnostný a ani technický dôvod, prečo by to tak nemohlo byť naďalej," poznamenalo ministerstvo vnútra.

Hoci ministerstvo odmietlo komentovať predložené ponuky, nemenované vládne zdroje naznačujú, že víťazom bude Gemalto.

Spoločnosť De La Rue navyše v utorok verejne varovala investorov, že zisk pre nasledujúci rok bude skôr v nižšej úrovni očakávaného rozpätia. Dôvod ale nespresnila.