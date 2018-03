Ukázal, že USA pred holokaustom zatvárali oči. Zomrel historik David Wyman

Skúmal americkú reakciu na vzostup nacizmu.

21. mar 2018 o 18:15 Nina Sobotovičová

Desaťtisíce židov mohli prežiť besnenie nacistov, keby im Amerika vyšla v ústrety. Taký je desivý odkaz knihy historika Davida Sworda Wymana (6. 3.1929 – 14.3.2018).

Knihu nazval The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust, 1941-1945 (Opustení židia: Amerika a holokaust).

“ Nacisti boli vrahmi, ale my sme boli sme príliš pasívni, a tak sme sa stali spolupáchateľmi. „ David Sword Wyman

Publikácia prudko posilnila verejnú debatu, ktorá začala už počas druhej svetovej vojny. Wyman skúmal množstvo súkromných a vládnych záznamov či dobových správ z médií.

Výsledkom bolo znepokojivé odhalenie - medzi Američanmi panovala cez druhú svetovú vojnu ľahostajnosť, ba dokonca nenávisť voči európskym židom.

Federálna vláda zasa konala len pomaly, naďalej presadzovala prísne imigračné kvóty a odmietala bombardovať koncentračné tábory.

Doktorát na Harvarde

Rodák z Weymouthu v Massachusetts zakončil štúdium histórie na Harvarde, kde získal doktorát.

Americkú reakciu na vzostup nacizmu prvýkrát skúmal v knihe Papierové steny: Amerika a utečenecká kríza 1938-1941, ktorú vydal v roku 1968.

Štúdia Opustení židia preto nebola prvou knihou, ktorá naznačovala systémové zlyhanie na strane USA a Anglicka. Podľa amerického denníka New York Times vznikla po azda najdôkladnejšom prieskume. Wyman sa projektu venoval takmer pätnásť rokov.

Výskum mal pre neho osobný rozmer

"Zozbierať materiál a poskladať ho do tejto knihy bolo veľmi ťažké," uvádza historik v predslove. Konštatuje, že človek by radšej neveril údajom, na ktorých sa publikácia zakladá.

"Americkí kresťania zabudli na milosrdného Samaritána," pokračuje Wyman, "nacisti boli vrahmi, ale my sme boli sme príliš pasívni, a tak sme sa stali spolupáchateľmi."

Ako vnuk dvoch protestantských pastorov vnímal osobný rozmer svojho výskumu. Zdokumentoval totiž, ako americkí kresťania zlyhali, keď mohli hovoriť alebo konať v prospech európskych židov počas vojny.