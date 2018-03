Merkelová vystúpila prvýkrát od znovuzvolenia. Dokážeme to, odkázala opäť

Naša spoločnosť sa poľudštila, rozkoly a polarizáciu sa podarilo zmenšiť, vyhlásila staronová nemecká kancelárka.

21. mar 2018 o 16:32 TASR

BERLÍN. Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vystúpila v stredu na pôde Spolkového snemu (Bundestag) v Berlíne s vyhlásením vlády po prvý raz, odkedy ju zvolili do funkcie na štvrté volebné obdobie.

Ako uviedla, utečenecká kríza rozdelila a spolarizovala nemeckú spoločnosť. Aj keď sa krajine ekonomicky darí, mnohí ľudia sa zaoberajú tým, ako dobre funguje právny štát.

Dokážeme to

Merkelová pripomenula, že jej heslo "Dokážeme to" z jesene 2015, ktorý predtým už použila častejšie, sa v polarizovanom spoločenskom prostredí dostal do centra diskusie, pričom zneistenie občanov pocítili aj koaličné strany v parlamentných voľbách zo septembra 2017.

Signálom toho je aj najdlhší proces formovania novej spolkovej vlády v krajine, dodala kancelárka.

Podľa jej slov si tak jej CDU, ako aj CSU a SPD kládli pri koaličných rokovaniach stále znova a znova otázku, čo je správna reakcia na túto situáciu. Je jasné, že sa náznaky utečeneckej krízy totálne podcenili a reagovalo sa na ne nedostatočne, pripustila Merkelová.

Nemecká kancelárka aj v stredajšom vystúpení zopakovala, že islam je súčasťou Nemecka. Je mimo akúkoľvek pochybnosť, že historicky je charakteristika našej krajiny kresťanská a židovská. Rovnako je však správne, že so 4,5 miliónmi moslimov žijúcich v Nemecku sa aj ich náboženstvo - islam - stalo súčasťou krajiny, zdôraznila.

Podľa jej slov majú mnohí problém akceptovať túto myšlienku a na to majú i právo. Spolková vláda má však za úlohu viesť diskusie tak, aby sa v dôsledku konkrétnych rozhodnutí zomknutie všetkých ľudí žijúcich trvalo v Nemecku zosilnilo, a nie naopak. Veľká väčšina moslimov žijúcich v Nemecku odmieta radikalizmus a islamistický teror.

Mnohí z nich žijú vo viere v islam, pokojne, v súlade s ústavou a zákonmi, konštatovala Merkelová.

Spoločnosť sa poľudštila

Podľa vlastných slov by chcela urobiť maximum pre to, aby ľudia na konci tohto volebného obdobia povedali: Tí v Berlíne sa z volebného výsledku zo septembra 2017 poučili. Skutočne čosi pochopili a dosiahli pre nás mnoho konkrétneho a dobrého.

"Chcela by som, aby sa na konci tohto volebného obdobia bilancovalo takto: Naša spoločnosť sa poľudštila, rozkoly a polarizáciu sa podarilo zmenšiť, ba možno prekonať a zomknutie sa sformovalo po novom," uviedla Merkelová. Súčasne vyjadrila presvedčenie, že Nemecko to môže dokázať a dodala, že "Nemecko, to sme my všetci".

Európsku úniu označila rečníčka za šťastie pre Nemecko. "Naša budúcnosť leží v zomknutí Európy", iba spoločne môžu európske krajiny brániť svoje záujmy a zabezpečiť si blahobyt.

Vo vzťahoch s Veľkou Britániou po jej odchode z Únie považuje Merkelová podľa tlačovej agentúry DPA za vhodné usilovať sa o detailnú, komplexnú dohodu o voľnom obchode. Vzťahy s Londýnom však nemôžu zostať také úzke ako doteraz, pretože britská strana nechce byť súčasťou spoločného trhu ani colnej únie.

Ide o stabilitu

Podľa Merkelovej slov chce 19 členských krajín eurozóny diskutovať v piatok v Bruseli o budúcnosti hospodárskej a menovej únie. Po prekonaní akútnej krízy na starom kontinente ide teraz o dlhodobé zabezpečenie a stabilitu. V tejto súvislosti kancelárka spomenula slovné spojenia banková únia a únia kapitálových trhov a zdôraznila zodpovednosť členských štátov.

Zároveň konštatovala, že celková architektúra eurozóny, ako aj jednotný európsky azylový systém budú na programe júnového summitu Európskej únie. Ústrednou výzvou zostáva ochrana vonkajších hraníc Únie, pripomenula Merkelová a dodala, že Európa si môže priestor veľkorysosti zachovať natrvalo iba vtedy, ak bude súčasne schopná chrániť a zabezpečovať vonkajšie hranice.

Jednotný systém údajov by mal kedykoľvek poskytnúť prehľad o všetkých osobách, ktoré sa nachádzajú v schengenskom priestore, vyplynulo z Merkelovej slov.

Po vystúpení staronovej nemeckej kancelárky sa na pôde Bundestagu začala diskusia k obsahu jej vyhlásenia.