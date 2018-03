Ako sme v Číne hľadali súdruha poradcu

Zeman tvrdí, že má dobré vzťahy s tromi lídrami. Všetci ho už stihli ponížiť a s ním i Česko.

21. mar 2018 o 12:12 Jindřich Šídlo

Niekedy zhruba pred rokom sa český prezident Zeman pochválil, aké výnimočné osobné vzťahy ho spájajú s troma kľúčovými svetovými štátnikmi: americkým, ruským aj čínskym prezidentom.

Áno. Na prvý pohľad to tak vtedy naozaj vyzeralo. A dnes už poznáme aj konkrétne plody tejto prominentnej pozície českej hlavy štátu.

Donald Trump ho dodnes nepozval do Bieleho domu, aj keď podľa oznámenia Hradu tam mal Zeman ísť už v apríli. Teda vlani v apríli.

Ďalšie vzácny priateľ Vladimir Putin cez víkend dal do sveta rozhlásiť, že nervový plyn novičok, ktorým zaútočili na bývalého ruského špióna Skripaľa v Británii mohol pochádzať okrem iného aj z Česka.

Hrad mlčal

A poníženie Zemana aj celého Česka dovŕšil čínsky vládca Si Ťin-pching, keď jeho úrady zatkli šéfa spoločnosti CEFC a Zemanovho osobného poradcu Jie Ťien-Minga.

To sme si zase užili neuveriteľnú komédiu. O zadržaní pána Jieho pre podozrenie z "hospodárskych deliktov" sme si prvýkrát prečítali asi pred dvoma týždňami. Nie je to úplne maličkosť. Firma CEFC je čosi ako vlajková loď čínskej expanzie do strednej Európy.

V Česku jej patrí napríklad futbalová Slavia, niekoľko cenných nehnuteľností v centre Prahy alebo pivovar Lobkowicz. Takže, keď sa pán Jie akosi stratil, všetkých zaujímal názor Hradu. A Hrad mlčal.