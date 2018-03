Ryby do Temže hádzať nebudú, ale Mayovej kritici nechápu, v čom pri brexite vyhrala

Britskí a európski vyjednávači podpísali ďalší posun v rokovaniach o brexite. Potvrdiť ho musí európsky summit.

20. mar 2018 o 15:15 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Mohol to byť dobrý záber pre turistov. Poslanec na rybárskej lodi sa plaví hore Temžou a keď pláva okolo britského parlamentu, začne hádzať do vody ryby. Takto opisoval akciu poslanca Jacoba Reesa-Mogga plánovanú na stredu denník Telegraph.

„Ja nie som ten, kto by hádzal ryby,“ povedal konzervatívny poslanec a známy kritik Európskej únie pre Guardian. Pripúšťa však, že skupina poslancov, ktorí žiadajú ten najtvrdší možný brexit, protest na rybárskej lodi navrhovali. Nikdy sa však nehovorilo o hádzaní rýb. „Mám nepríjemný pocit, že ak by som začal hádzať ryby, vietor by ich privial rovno do mojej tváre.“

Dôvodom plánovaného protestu, ktorý sa možno ani neuskutoční, bola predbežná dohoda, ktorú britský vyjednávač pre brexit David Davis podpísal v pondelok v Bruseli. Jej súčasťou bolo aj to, že Británia až do konca roka nebude môcť kontrolovať svoj rybolov.

Výmenou za prechodné obdobie

Kvóty na vylovené ryby sa síce budú dohadovať spolu s britskými vyjednávačmi, no nakoniec bude musieť krajina určené kvóty dodržiavať. To je pre Britov ústupok, s ktorým museli súhlasiť výmenou za to, že Európska únia súhlasila s prechodným obdobím po britskom odchode.

Británia totiž už o rok odchádza z Európskej únie, ako si to pred takmer dvoma rokmi odhlasovali britskí voliči v referende. Rokovania o budúcich vzťahoch však neprebiehajú dostatočne rýchlo a stále hrozí, že o rok žiadna dohoda nebude. Prechodné obdobie dáva možnosť stranám pokračovať v rokovaniach.