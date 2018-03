Spojené štáty a Južná Kórea odštartujú v apríli spoločné vojenské cvičenia

Na cvičeniach sa zúčastní viac ako 300-tisíc vojakov.

20. mar 2018 o 6:06 SITA

SOUL. Južná Kórea a Spojené štáty odštartujú prvého apríla ďalšie rozsiahle vojenské cvičenia. Manévre Foal Eagle/Key Resolve sa pôvodne mali konať už skôr, ale kolidovali so zimnými olympijskými hrami v Pjongčangu a Soul sa ich v januári rozhodol odložiť, píše spravodajský portál BBC.

Na cvičeniach sa zúčastní viac ako 300-tisíc vojakov. Foal Eagle/Key Resolve zahŕňajú pozemné, námorné a vzdušné vojenské cvičenia aj počítačové simulácie. V uplynulých rokoch tiež zahŕňali cvičenia na teroristické a chemické útoky.

Vnímané ako príprava na inváziu

Vojenské cvičenia sú jedným z bodov sporu na Kórejskom polostrove, keďže Severná Kórea ich obyčajne vníma ako prípravu na inváziu.

Pentagon oznámil, že už krajinu o cvičeniach informovali a nemá dôvod ich vnímať ako provokáciu, keďže "sú zamerané na obranu".

USA aj Južná Kórea argumentujú, že vojenské cvičenia vychádzajú z dohody o obrane z roku 1953 a sú okrem iného nevyhnutné na posilnenie pripravenosti ich vojsk v prípade vonkajšieho útoku.



Oznámenie vojenských cvičení prišlo v čase bezprecedentného diplomatického úsilia o zníženie napätia na Kórejskom polostrove.

Trumpovo pozvanie na rokovania

Začiatkom marca americký prezident Donald Trump nečakane prijal pozvánku od severokórejského lídra Kim Čong-una na priame rokovania.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) dokonca pripustila, že by sa zbavila svojich jadrových zbraní.

Ďalšie detaily o stretnutí zatiaľ nie sú známe a Severná Kórea ich priamo nekomentovala, ak by však rokovania napredovali, bolo by to vôbec prvé stretnutie medzi americkým prezidentom v úrade a severokórejským lídrom.

Minulý týždeň pricestoval minister zahraničných vecí KĽDR Ri Yong-ho do Švédska. Jeho tamojšia návšteva vyvolala špekulácie, podľa ktorých by sa spomínané stretnutie mohlo konať tam.