Únia nechce meniť jadrovú dohodu s Iránom, napriek tlaku USA

Trumpovi v zmluve chýbajú tresty za iránsky raketový program a za podporu militantným skupinám v Libanone, Sýrii, Jemene a v iných krajinách.

19. mar 2018 o 21:39 SITA

BRUSEL. Európska únia sa zdráha meniť jadrovú dohodu s Iránom, hoci americký prezident Donald Trump hrozí, že od paktu odstúpi.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová v pondelok po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín únie uviedla, že Európania "pripisujú strategickú dôležitosť úplnej implementácii dohody všetkými stranami". "Je to pre nás vecou bezpečnosti, pre Európu a pre zvyšok sveta," konštatovala Mogheriniová.

Ak by sa pakt podľa šéfky európskej diplomacie "narušil, vytvorilo by to dodatočnú bezpečnostnú hrozbu a obavy v regióne". Americký prezident vyhlásil, že od dohody z roku 2015 odstúpi v polovici mája, ak sa európske krajiny nepripoja k USA pri riešení toho, čo Trump považuje za kľúčové nedostatky dohody.

Americkému prezidentovi v zmluve chýbajú tresty za iránsky raketový program a za podporu militantným skupinám v Libanone, Sýrii, Jemene a v iných krajinách. Podľa Mogheriniovej EÚ dúfa, že Irán presvedčí, aby nevyvíjal rakety a nepodkopával regionálnu bezpečnosť, ale stať sa to musí "mimo rámca jadrovej dohody".

Na základe jadrovej dohody Irán súhlasil s obmedzením obohacovania a hromadenia materiálu, ktorý by sa dal použiť na výrobu jadrových zbraní. Západné mocnosti preto podstatne zmiernili sankcie voči Teheránu týkajúce sa zahraničného obchodu, ropného priemyslu a bankovníctva.