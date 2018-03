Posledných šesť rokov Putina: Začína sa vojna o Kremeľ

Ruský prezident by mal o šesť rokov skončiť. Nechcem vládnuť do stovky, reagoval krátko po volebnom víťazstve.

19. mar 2018 o 15:21 Matúš Krčmárik

MOSKVA, BRATISLAVA. O jeho víťazstve sa nepochybovalo, preto okamžite po oznámení výsledkov začali novinári klásť otázku do budúcnosti – čo bude v roku 2024?

Vladimir Putin podľa súčasnej ruskej ústavy nebude môcť znovu kandidovať za prezidenta, pokúsi sa ju preto zmeniť, aby nemusel odchádzať z Kremľa? „Poďme počítať, budem tu sedieť aj ako storočný?“ povedal 65-ročný víťaz nedeľňajších volieb ruského prezidenta. „Nie,“ odpovedal.

Ak by sa dalo veriť týmto slovám, Putina čaká posledných šesť rokov pri moci. Teoreticky sa môže na jedno funkčné obdobie stiahnuť a potom sa do Kremľa vrátiť, ale v roku 2030 bude mať už 77 rokov a pred sebou by mal ďalších šesť rokov vládnutia.

„Veľkou súčasťou Putinovho ďalšieho funkčného obdobia bude úloha nájsť spôsob, ako posunúť moc ďalej bez toho, aby sa do ohrozenia dostal on alebo početní ľudia z jeho okolia,“ hovorí pre Guardian Konstantin Gaaze, komenátotor moskovského Carnegie Center. „Myslím si, že preňho by bolo jednoduchšie, keby ostal prezidentom do smrti.“

Odkaz je už vybudovaný

V ďalších šiestich rokoch vládnutia si Putin môže budovať svoj odkaz, no zdá sa, že jeho základy položil už v roku 2014, keď anektoval ukrajinský Krym, za čo nasledovali sankcie západných štátov. Postavil sa tiež na stranu proruských povstalcov na Ukrajine, na strane diktátora Bašára Asada zasahoval v Sýrii.

Tieto kroky sú v súlade s jeho prejavom na mníchovskej bezpečnostnej konferencii ešte v roku 2007. Hovoril tam o tom, že Rusko sa bude snažiť obmedzovať americkú hegemóniu. Podobne sa vyjadroval aj v nedávnom prejave v parlamente, kde polovicu času venoval modernizácii ruskej armády.

„Putin práve dokončil svoj mníchovský prejav,“ komentoval to pre Guardian Dmitrij Smirnov, novinár, ktorý pokrýva Putinove kroky pre Komsomoľskú Pravdu. „Nastavil nové pravidlá správania sa pre planétu.“

Myšlienka, že Putin bude naďalej oponovať Západu všade, kde to bude možné, sa opakuje u rôznych analytikov.

Môže to znamenať ďalšie vojenské zásahy v blízkom susedstve Ruska, pokusy o ovplyvňovanie volieb či útoky na jeho odporcov žijúcich v zahraničí, čo je nedávny prípad bývalého špióna Sergeja Skripaľa. Reakcie západných štátov síce poškodzujú ekonomiku, no Putinovi to zvyšuje popularitu, lebo Rusi majú dojem, že sa vracajú na medzinárodnú scénu.