Trump si verí a vyhadzuje ľudí, ktorí prinášali do Bieleho domu iné názory

Plánované stretnutie so severokórejským diktátorom považuje americký prezident za osobný úspech.

18. mar 2018 o 20:14 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Nebolo to cez twitter, ako sa hovorilo, americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson sa o tom, že vo funkcii ho prezident Donald Trump vymení, dozvedel vopred.

Už samotná historka, ako to bolo, je však veľmi neštandardná. Šéf Trumpovej kancelárie John Kelly novinárom na stretnutí mimo záznam popísal, ako osobne Tillersonovi telefonoval a on práve sedel so žalúdočnými problémami na záchode počas svojej cesty po Afrike.

S týmto príbehom, ktorý pre web Daily Beast potvrdili traja prítomní novinári, prišiel Biely dom po tom, ako sa Tillerson posťažoval na neštandardný spôsob svojej výmeny.

Podobne zvláštne skončil aj dnes už bývalý zástupca šéfa FBI Andrew McCabe. Trump ho vyhodil v piatok, len dva dni pred tým, ako by mu vznikol nárok na plný výšku penzie.

Oficiálnym dôvodom je, že McCabe hovoril s novinármi, ale neprezradil to. Podľa McCabea Trumpa vystrašila možnosť, že by svedčil pri vyšetrovaní prepojenia Trumpovej prezidentskej kampane s Ruskom.

Kritika z Bieleho domu

McCabe aj Tillerson dlhodobo počúvali kritiku priamo z Bieleho domu. Ak by sa tento scenár mal opakovať, ďalším na rade je podľa CNN generál vo výslužbe H. R. McMaster, poradca pre národnú bezpečnosť.

Tieto personálne zmeny majú niečo spoločné. Vždy ide o ľudí, ktorých Trumpovi do Bieleho domu „nanútili“ ľudia z Republikánskej strany. Ľudia s prevažne umiernenými názormi, ktorí mali vyvažovať Trumpovu nevypočítateľnosť.

Prezident súhlasil s ich menovaním, aby získal ich podporu, ale v skutočnosti im nikdy naozaj nedôveroval.