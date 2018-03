Komisár Rady Európy: Politici musia prestať so sprostými rečami voči novinárom

Na Slovensko pricestoval naposledy v roku 2015. Hlavný komisár pre ľudské práva Rady Európy NILS MUIŽNIEKS vtedy kritizoval najmä diskrimináciu slovenských úradov voči Rómom.

O ich lepšom vzdelávaní chcel hovoriť aj počas aktuálnej návštevy, všetko však zmenila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Muižnieks, ktorý má v Rade Európy na starosti aj boj za slobodu médií, v rozhovore pre SME kritizuje výroky slovenských politikov na adresu novinárov.

Čo vám ako prvé prebehlo mysľou, keď ste si prečítali správy o tom, že na Slovensku zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú?

"Najprv to bol obrovský šok. Vzápätí mi však napadlo, že je dobré, že idem navštíviť Slovensko, keďže moja cesta bola plánovaná už predtým. Chcel som prejaviť svoju solidaritu s novinármi priamo na Slovensku a svojim dielom prispieť k diskusii o tom, čo sa musí stať, aby sa takáto tragédia neopakovala. Ani na Slovensku, ani nikde inde."

Čo sa teda musí stať, aby sa niečo podobné neopakovalo?

"Musíme absolvovať veľmi vážnu diskusiu na túto tému. Musíme hovoriť o tom, že žiadna európska krajina nie je imúnna voči niečomu podobnému. Všetci sa musíme pozrieť na podstatu toho, v čom spočíva novinárska práca a ako ju novinárom uľahčiť a urobiť ju bezpečnejšou. Musíme sa pozrieť na to, ako politici rozprávajú o novinároch.Na to, ako s novinármi spolupracuje polícia, ako dopadajú ich žiadosti o poskytovanie informácií, či ich to vlastne nevystavuje riziku ohrozenia ich bezpečnosti.

Musíme sa takisto oveľa vážnejšie postaviť k hrozbe organizovaných zločineckých skupín. Ale takisto sa musíme pozrieť aj na to, ako novinárov ohrozujú korupčné schémy. Sú to oveľa širšie otázky, ako môžem pokryť ja sám z titulu svojej funkcie, keďže mám na starosti ľudské práva."

Podcenili slovenské inštitúcie, či už hovoríme o vláde, polícii alebo súdoch, hrozby, ktorým čelia novinári a ktoré ste práve spomínali?