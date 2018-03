Na chodníku v Londýne sa objavil nápis zosmiešňujúci Putina

Navečerajte sa na ruskej ambasáde, polóniové cestoviny, špagety so sarínom a novičokoláda.

15. mar 2018 o 19:40 TASR

LONDÝN. Na chodníku pred ruským veľvyslanectvom v Londýne sa vo štvrtok objavil ironický nápis namierený proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Ide o reakciu na pravdepodobný útok bojovou otravnou látkou novičok sovietskej výroby, ktorého obeťami sa v anglickom meste Salisbury stali bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Neznámy autor na chodník neďaleko ruského veľvyslanectva napísal: "Dine at the Russian Embassy, Pasta Polonium, Sarin Spaghetti & Novichokolate, who knows what we Putin." (Navečerajte sa na ruskej ambasáde, polóniové cestoviny, špagety so sarínom a novičokoláda, ktovie, čo sme do toho dali), pričom posledné slová sú v angličtine slovnou hračkou s menom ruského prezidenta (Put-in).

Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru našli 4. marca na lavičke pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja boli v bezvedomí a ich stav je stále kritický.

Britská premiérka Theresa Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou zo skupiny novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.

Británia a ďalšie krajiny z útoku na Skripaľa a jeho dcéru obviňujú Rusko, ktoré popiera, že má s incidentom čokoľvek spoločné.