Desaťkrát horší ako sarín. Ako sa novičok dostal z tajných zariadení Ruska do Británie

Látka, ktorou otrávili bývalého ruského špióna, sa vyrábala len v jednom zariadení.

15. mar 2018 o 17:55 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Do tela sa dostanú vdýchnutím, prehlnutím alebo cez kožu. Keď už sú v tele, zablokujú enzým, ktorý je kľúčový na prenos signálov medzi nervami a svalmi.

„Napadnutý slzí, vyteká mu z nosa, tekutiny sa mu dostávajú do pľúc, príde hnačka, začne sa potiť a spomalí sa mu tep srdca,“ popisuje pre web The Verge toxikológ Peter Chai príznaky pri útokoch nervovými plynmi ako sarín alebo VX. Zabíjajú do pätnástich minút. „V podstate sa udusíte vo vlastných výlučkoch. Je to hrozný spôsob smrti.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Keď začiatkom marca našli na lavičke v britskom Salisbury nehybné telá Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ako prvé skúšali testy práve na známejšie jedy. Sarín sa použil ako chemická zbraň v posledných rokoch v Sýrii, VX zas zabil v Malajzii nevlastného brata severokórejského diktátora Kim Čong-nama.

Nakoniec sa ukázalo, že ide o ešte nebezpečnejšiu látku, nervový plyn s názvom novičok (nováčik), ktorý vyvíjali Sovieti a je približne desaťkrát nebezpečnejší ako spomínané chemikálie.

Umiera okamžite

Prečítajte si tiež: Británia chystá trest pre Rusov. Dotknúť sa môže RT, Chelsea a Arsenalu

„Ak ide o smrteľnú dávku, osoba umiera okamžite. Ak je dávka menšia, osoba si prejde mučivými chvíľami, stratí zrak, začne vracať,“ popisuje pre New York Times následky požitia novička Vil Mirzajanov, bývalý sovietsky chemik.

Použitie novička je tak prvým nasadením chemickej zbrane v Európe od konca druhej svetovej vojny. Keď Rusi v roku 2006 zavraždili v Londýne Alexandra Litvinenka, zabilo ho rádioaktívne polónium, novičok bol však osobitne vyvíjaný na to, aby sa použil na bojisku proti jednotkám Severoatlantickej aliancie.

Mirzajanov priznáva, že Sovieti tento plyn vyvíjali. Kým americké laboratóriá zastavili výrobu nervových plynov v 70. rokoch pri látkach tretej generácie (sem patrí aj sarín), Sovieti pokračovali ďalej.

Mirzajanova úloha v 80. rokoch bola zabrániť tomu, aby sa k výnimočne smrteľnej látke dostali zahraničné spravodajské služby. Začiatkom 90. rokov emigroval do Spojených štátov, vtedy prehovoril aj o tomto utajovanom ruskom projekte.